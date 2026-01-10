Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Hockey ghiaccio

Hockey pista, Viareggio cade nel sabato di Serie A1 in attesa di Trissino e Bassano

Pubblicato

43 secondi fa

il

Per approfondire:
CGC_Viareggio-Follonica-Umberto Bernardini-FISR
Viareggio/ Skate Italia

Va in archivio tra certezze e sorprese il sabato dedicato al quattordicesimo turno valido per la Serie A1 2025-2026 di hockey su pista. Nella giornata odierna si sono infatti disputati tre incontri, tra cui spicca quello di Viareggio, crollato al cospetto di Grosseto con il passivo di 8-3. 

Un risultato che parla da solo malgrado un buon inizio da parte dei toscani, capaci di ritrovarsi addirittura con un parziale di 0-2, salvo poi essere ripresi con oculata calma dagli avversari, poi bravi a salire in cattedra, ripristinare gli equilibri e dilagare.

Ne approfitta quindi Lodi che, vincendo per 10-2 sul campo di Castiglione, ha di fatto sorpassato Viareggio accomodandosi al terzo posto della classifica. Da citare inoltre il successo di Follonica ad danni di Breganze. 

La Serie A1 2025-2026 di hockey su ghiaccio tornerà domani con, tra gli altri, anche Bassano e Trissino. 

CLASSIFICA SERIE A1 HOCKEY PISTA 2025-2026 (AGGIORNATA AL 10 GENNAIO)

1
HOCKEY TRISSINO
 32
12
10
2
0
89
23
66
2
UBROKER BASSANO
 30
12
9
3
0
46
17
29
3
BCC CENTROPADANA A.LODI
 29
14
9
2
3
65
40
25
4
CGC VIAREGGIO
 28
13
8
4
1
44
34
10
5
TEAMSERVICECAR MONZA
 26
13
8
2
3
53
42
11
6
WHY SPORT VALDAGNO
 25
12
8
1
3
60
40
20
7
CP GROSSETO 1951
 23
14
7
2
5
52
46
6
8
INNOCENTI COSTR. FOLLONICA
 21
14
6
3
5
59
58
1
9
HOCKEY SARZANA
 17
13
5
2
6
43
47
-4
10
HC FORTE DEI MARMI
 10
13
3
1
9
33
48
-15
11
TR AZZURRA NOVARA
 9
13
3
0
10
46
57
-11
12
BLUE FACTOR CASTIGLIONE
 7
14
2
1
11
45
92
-47
13
INDECO AFP GIOVINAZZO
 4
13
1
1
11
43
64
-21
14
HOCKEY BREGANZE
 3
14
1
0
13
31
101
-70
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità