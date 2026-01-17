Giovanni Franzoni si conferma: “Mi sono detto di godermela, è lo sport che amo”

Giovanni Franzoni ha centrato il gradino più basso del podio nella discesa libera maschile di Wengen, in Svizzera, nonostante il pettorale numero 28. L’azzurro non ha nascosto tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Rai Sport HD.

Tutte le emozioni dell’azzurro: “Ieri mi sentivo tranquillo più che dopo la Val Gardena, non avevo tutte queste emozioni, però mi sono arrivate tardi e sono stato con gli occhi spalancati fino alle 6 del mattino, poi sono riuscito a dormire ancora qualcosina. Avevo le gambe un po’ stanche, poi partenza dal basso, però almeno le gambe durano un po’ di più“.

La consapevolezza di Franzoni: “In partenza ero abbastanza teso, perché alla partenza si sente lo speaker, metto fuori i bastoncini e vedo questa parete di gente davanti a me. Ho detto ‘Guarda cosa stai facendo, stai facendo uno sport bellissimo, davanti ad un sacco di gente, goditela, scia così come sai fare, e alla fine in discesa qui è stato il weekend fenomenale, io veramente non ho parole“.

L’analisi della gara: “Partendo da così in basso non sapevo con che velocità si arrivava giù, lì mentre l’ho fatto mi sentivo un po’ più basso, un po’ lontano, esterno, ho perso un po’ di velocità, però poi nella stradina mi sentivo abbastanza bene. Ho attaccato col piede sinistro, pensavo di essere un po’ in ritardo, infatti mi son visto le reti in faccia, però ho tirato il piede destro, ho schivato di pochissimo i materassi“.