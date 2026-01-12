FOCUS – Marco Mengon | Il regista azzurro tra Bundesliga e EURO 2026 – Intervista esclusiva

Intervista esclusiva con Marco Mengon – autorevole centre back della Nazionale italiana di pallamano e protagonista nei campionati professionistici europei!

In questo episodio di FOCUS, Marco racconta il suo percorso dalla Pallamano Pressano alle esperienze in Francia e Germania, fino alla preparazione per gli EHF EURO 2026!

Nel video:

• La crescita tecnica e mentale di un regista internazionale

• L’adattamento ai ritmi di ProLigue, StarLigue e Bundesliga

• Le responsabilità e le emozioni con la maglia azzurra

• Obiettivi personali e scenari futuri del movimento italiano

Non perdere le risposte più sincere e profonde di Marco sulle sfide e le aspirazioni di una carriera internazionale!

Conduce Alice Liverani ✨