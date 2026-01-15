Altri video
In questo FOCUS esclusivo su Paola Padovan esploriamo la carriera di una delle migliori giavellottiste italiane della nuova generazione. Paola ci racconta come è arrivata alla sua miglior misura di sempre (59,25 m), un lancio storico fatto a Treviso nel 2025 che l’ha piazzata tra le prime quattro italiane all-time nella specialità.
Dalla vittoria ai campionati italiani invernali di Rieti fino alla costanza dimostrata nelle competizioni nazionali e internazionali, Paola parla di tecnica, preparazione mentale, gare di alto profilo e sogni nel cassetto. Con uno sguardo al futuro e consigli per chi vuole emergere nel mondo del giavellotto.
Cosa scoprirai nel video:
* Il percorso che l’ha portata al record personale
* I segreti tecnici del lancio perfetto
* La gestione della pressione e delle sfide
* Gli obiettivi per il resto della stagione e oltre
conduce Alice Liverani