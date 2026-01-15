In questo FOCUS esclusivo su Paola Padovan esploriamo la carriera di una delle migliori giavellottiste italiane della nuova generazione. Paola ci racconta come è arrivata alla sua miglior misura di sempre (59,25 m), un lancio storico fatto a Treviso nel 2025 che l’ha piazzata tra le prime quattro italiane all-time nella specialità.

Dalla vittoria ai campionati italiani invernali di Rieti fino alla costanza dimostrata nelle competizioni nazionali e internazionali, Paola parla di tecnica, preparazione mentale, gare di alto profilo e sogni nel cassetto. Con uno sguardo al futuro e consigli per chi vuole emergere nel mondo del giavellotto.

Cosa scoprirai nel video:

* Il percorso che l’ha portata al record personale

* I segreti tecnici del lancio perfetto

* La gestione della pressione e delle sfide

* Gli obiettivi per il resto della stagione e oltre

#Atletica #Giavellotto #PaolaPadovan #AtleticaItaliana #Focus #RecordPersonale ✨

conduce Alice Liverani