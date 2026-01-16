Federer e Ruud hanno giocato un tie-break d’allenamento: il risultato a sorpresa…

Roger Federer ha mandato in estasi il pubblico della Rod Laver Arena, tornando a stringere in mano una racchetta in occasione di un allenamento con il norvegese Casper Ruud. Il 44enne ha dimostrato tutta la sua sconfinata classe, nonostante l’avanzare delle primavere e la lunga inattività agonistica (per trovare l’ultimo match ufficiale, escludendo la Laver Cup, bisogna risalire ai quarti di finale di Wimbledon 2021, quando perse contro il polacco Hubert Hurkacz in tre set).

L’ex numero 1 del mondo ha dato modo al numero 13 del ranking ATP di scaldarsi in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà domenica 18 gennaio sul cemento di Melbourne. Il fenomeno svizzero ha regalato spettacolo per una quarantina di minuti contro il norvegese e, in chiusura della sessione, si è cimentato in una particella in modalità tie-break.

Quando si fa sul serio non si può scherzare contro un uomo capace di vincere venti Slam, tra cui sei Australian Open (tra il 2004 e il 2018). Roger Federer si è infatti imposto con il punteggio di 7-2 per la gioia degli appassionati presenti sugli spalti, mentre Ruud, reduce dal ko rimediato agli ottavi di finale del torneo ATP 250 di Auckland contro l’ungherese Fabian Marozsan, dovrà riflettere in vista del suo esordio contro il nostro Mattia Bellucci.