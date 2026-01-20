Fari puntati su Vallefoglia–Conegliano e Bergamo–Scandicci nella 21ma giornata di serie A1

La 21ª giornata di Serie A1 Tigotà, in programma in turno infrasettimanale, si inserisce in una fase delicatissima della stagione, a ridosso delle semifinali di Coppa Italia e con una classifica che, pur avendo delineato le gerarchie principali, lascia ancora aperti numerosi scenari sia in ottica playoff sia nella lotta per la salvezza. Il turno arriva dopo una 20ª giornata che ha fornito indicazioni importanti, tra conferme delle big e segnali di crescita da parte di alcune formazioni impegnate nella parte bassa della graduatoria.

Il match più atteso è senza dubbio Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, una sfida che può essere letta come un possibile anticipo playoff. Vallefoglia, sesta in classifica con 34 punti, arriva dal netto 3-0 subito a Chieri, una battuta d’arresto che non cancella però il valore di una squadra solida, organizzata e capace fin qui di costruire la propria stagione su equilibrio e continuità. Conegliano, capolista a quota 54, si presenta a Pesaro dopo il 3-0 su Bergamo che ha confermato ancora una volta la profondità del roster e la capacità di gestire anche i momenti di flessione. Per la Megabox sarà fondamentale reggere l’urto iniziale e provare a sporcare il gioco delle campionesse d’Italia, mentre l’Imoco punta a consolidare il primato senza disperdere energie in vista dei prossimi impegni.

Altro incrocio di grande interesse è Bergamo – Savino Del Bene Scandicci, altra sfida che profuma di postseason. Bergamo, nona con 22 punti, è reduce dalla sconfitta contro Conegliano ma ha mostrato a tratti buone soluzioni offensive; il problema resta la continuità, elemento indispensabile per rientrare stabilmente in zona playoff. Scandicci, seconda con 51 punti, arriva invece dal combattutissimo 3-2 su Novara, una vittoria pesante non solo per la classifica ma anche per il morale, ottenuta grazie alla qualità offensiva e a un muro decisivo nei momenti chiave. In terra lombarda le toscane dovranno però fare attenzione a un avversario che gioca senza troppa pressione e che può sfruttare il fattore campo.

Il derby piemontese tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Honda Cuneo Granda Volley rappresenta uno snodo importante soprattutto per le ospiti. Chieri, quarta con 44 punti, è in un ottimo momento di forma, come dimostra il netto successo su Vallefoglia, e punta a blindare una posizione di vertice che garantirebbe un tabellone playoff più favorevole. Cuneo, invece, arriva dal pesante ko interno contro San Giovanni in Marignano e ha bisogno di punti per non restare invischiata nella zona calda della classifica. Il divario tecnico pende dalla parte delle padrone di casa, ma nei derby l’aspetto emotivo può ribaltare i pronostici.

Attenzione anche a Omag-Mt San Giovanni in Marignano – Il Bisonte Firenze, una sfida che pesa moltissimo in chiave salvezza. Le romagnole sono reduci da una prestazione di grande spessore sul campo di Cuneo, un 3-0 che ha riacceso le speranze di permanenza in A1 grazie a una prova corale e a numeri importanti in muro e in attacco. Firenze, settima con 24 punti, arriva invece da un convincente successo a Perugia che ha restituito fiducia dopo un periodo altalenante. Per San Giovanni in Marignano sarà fondamentale confermare quanto di buono visto nell’ultimo turno, mentre Il Bisonte cerca continuità per restare agganciato alla zona playoff.

A completare il quadro c’è Cbf Balducci Hr Macerata – Reale Mutua Fenera Chieri ’76, con le marchigiane chiamate a reagire dopo il netto 0-3 subito da Busto Arsizio. Macerata, decima con 21 punti, alterna buone prestazioni a passaggi a vuoto che ne hanno frenato la risalita; contro una Chieri in fiducia servirà una prova di grande attenzione soprattutto in ricezione. Eurotek Laica Uyba – Wash4green Monviso Volley mette invece in palio punti pesantissimi nella zona medio-bassa: Busto Arsizio arriva dal colpo esterno di Macerata, mentre Monviso ha mostrato segnali incoraggianti pur perdendo contro Milano. Infine Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Mc Restauri Perugia, con le piemontesi chiamate a ritrovare brillantezza dopo la maratona persa a Scandicci e Perugia a caccia di punti salvezza contro una delle squadre più attrezzate del campionato.