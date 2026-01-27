Europei calcio a 5 2026, la classifica del girone dell’Italia: importante differenza reti favorevole

L’Italia ha sconfitto la Polonia con un perentorio 4-0 e si è issata al secondo posto nel gruppo D agli Europei 2026 di calcio a 5: dopo la battuta d’arresto iniziale contro il Portogallo (il tabellone recitò un bugiardo 6-2), gli azzurri hanno rialzato la testa contro i biancorossi e si sono così rilanciati nella lotta per qualificazione ai quarti di finale. Passeranno il turno le prime due classificate del raggruppamento: i lusitani sono già certi di avanzare nel torneo, mentre la nostra Nazionale si giocherà il tutto per tutto nell’ultimo match.

Tutto si deciderà nello scontro diretto con l’Ungheria in programma giovedì 29 gennaio (ore 20.30): anche i magiari hanno battuto la Polonia (4-2) e perso contro il Portogallo (5-1), dunque si presenteranno all’appuntamento con gli stessi 3 punti degli azzurri. L’Italia avrà, però, un vantaggio fondamentale: una differenza reti migliore (0 contro -2). Questo significa che De Oliveira e compagni potranno fare affidamento su due risultati su tre per poter rientrare tra le migliori otto realtà del Vecchio Continente.

L’Italia si qualificherà ai quarti di finale degli Europei 2026 di calcio a 5 se dovesse battere l’Ungheria nel testa a testa, ma potrebbe anche accontentarsi del pareggio: in quest’ultimo caso sarebbe sicuramente seconda, mentre con il successo potrebbe ambire al primato (ma il Portogallo dovrebbe perdere con la Polonia e si andrebbe poi a vedere la differenza reti). Di seguito la classifica dettagliata del gruppo D della rassegna continentale.

CLASSIFICA GRUPPO D EUROPEI CALCIO A 5

1. Portogallo 6 punti (differenza reti +8, 11 gol fatti)

2. Italia 3 punti (differenza reti 0, 6 gol fatti)

3. Ungheria 3 punti (differenza reti -2, 5 gol fatti)

4. Polonia 0 punti (differenti reti -6, 2 gol fatti)