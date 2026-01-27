Calcio a 5: il Portogallo strapazza l’Ungheria agli Europei. Risultato positivo anche per gli azzurri

Agli Europei 2026 di calcio a 5, i campioni in carica non sbagliano. Nella partita conclusa da pochi minuti infatti, che ha aperto il programma della seconda giornata del Gruppo D, il Portogallo ha travolto con lo score di 5-1 l’Ungheria.

A Lubiana non c’è partita. I lusitani partono fortissimo: Erick e Lucio Jr in meno di sei minuti impostano il 2-0 con cui si va all’intervallo. I magiari sono tramortiti, non in grado di mettere in piedi una reazione che crei pericoli.

Nella ripresa la musica non cambia: prima Diogo Santos e Tomás Paçó poi, superata la mezz’ora, Pany Varela scrivono il loro nome nel tabellino dei marcatori. Si va sul 5-0, l’Ungheria trova il tempo per segnare il gol della bandiera con Rutai. La gara si chiude sul 5-1.

Il Portogallo prenota di fatto i quarti di finale con 6 punti in 2 gare. Ora la situazione in classifica del Girone D, in attesa di Italia-Polonia, vede gli azzurri avere una chance – in caso di vittoria – di raggiungere gli ungheresi a 3 punti e di staccare i polacchi, che nell’ultima partita dovranno poi affrontare Bruno Coelho e soci.

Classifica Gruppo D: Portogallo 6 (+8), Ungheria 3 (-2), Polonia 0 (-2), Italia 0 (-4). Italia e Polonia hanno, al momento, una gara in meno.