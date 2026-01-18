Emma Aicher batte Vonn nel superG di Tarvisio. Goggia sbaglia, ma è in testa alla classifica di specialità

L’Italia porta sicuramente bene ad Emma Aicher. Dopo aver trionfato nella passata stagione a La Thuile, la tedesca si ripete nuovamente sulle nevi di Tarvisio, trionfando nell’odierno superG. Si tratta della quarta vittoria in carriera per Aicher in Coppa del Mondo e soprattutto in questa stagione la 22enne con anche sangue svedese (è nata a Sundsvall) è riuscita a salire sul podio in tre specialità, slalom e discesa libera (con anche vittoria) oltre al superG.

Davvero fenomenale quest’oggi Aicher, soprattutto nell’ultima parte del tracciato. L’unica che è riuscita a rimanerle vicino è stata Lindsey Vonn, con l’americana che ha concluso a 27 centesimi dalla vetta, ma perdendo oltre tre decimi proprio all’ultimo intermedio. Dopo quasi due anni la ceca Ester Ledecka ritrova il podio in superG e conclude al terzo posto a 94 centesimi dalla vincitrice.

Il distacco sale già sopra il secondo dal quarto posto della francese Romane Miradoli (+1.04), che ha preceduto l’americana Kelly Cashman (+1.11). Sesto posto per Sofia Goggia (+1.13), che riscatta parzialmente la delusione di ieri in discesa e almeno si prende la testa della classifica di specialità, sfruttando anche l’uscita della neozelandese Alice Robinson, apparsa decisamente sofferente al traguardo. Una due giorni comunque non soddisfacente per Goggia, che proprio fin dalle prove di discesa non ha mai trovato il feeling con la pista di Tarvisio.

Settima la norvegese Kajsa Vichoff Lie (+1.17) davanti alla tedesca Kira Weidle-Winkelmann (+1.22) e all’austriaca Mirjam Puchner (+1.25). A completare la Top-10 c’è Laura Pirovano (+1.26) che ha preceduto la compagna di squadra Roberta Melesi (+1.30). Sedicesima Elena Curtoni (+1.63) e a punti ci va anche Sara Allemand, che ha chiuso ventisettesima (+2.10). Più indietro le altre azzurre: Nadia Delago (38ma, +2.56) e Sara Thaler (42ma, +2.77). Uscita Nicol Delago, vincitrice ieri in discesa.

Come detto Goggia si è portata al comando della classifica di specialità con 200 punti davanti a Vonn con 190 e Robinson con 180. In quella generale Mikaela Shiffrin è al comando sempre con 923 punti davanti a Camille Rast (753) e ad Emma Aicher (598).