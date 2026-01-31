Elena Rybakina in trionfo agli Australian Open: “Ho sempre creduto di poter tornare ai massimi livelli”

Elena Rybakina è la nuova campionessa degli Australian Open di tennis, primo grande evento della nuova stagione. La 26enne kazaka ha battuto in finale sul cemento della Rod Laver Arena la n.1 al mondo Aryna Sabalenka per 6-4 4-6 6-4, effettuando una rimonta quasi disperata dopo essersi ritrovata sotto 0-3 nel terzo set e prendendosi la rivincita a distanza di tre anni dalla sconfitta rimediata nell’ultimo atto a Melbourne nel 2023 proprio contro la bielorussa.

“Aryna è una grande rivale e sono molto orgogliosa di aver girato la partita a mio favore. Ho avuto alcune chance e le ho sapute cogliere, sono molto felice di questo successo. Anche nella precedente finale a Melbourne eravamo state molto vicine: lei in quell’occasione aveva preso i suoi rischi e aveva aggredito di più, mentre stavolta mi sono detta che dovevo cercare di non lasciarle l’iniziativa, spingendo molto i miei colpi. Non dovevo aspettare i suoi errori“, ha spiegato in conferenza stampa dopo aver conquistato il secondo titolo Slam della carriera.

La nuova n.3 del ranking mondiale è consapevole di avere ancora margini di crescita per il futuro: “Non mi considero imbattibile nemmeno adesso, il servizio non sempre ha risposto in modo positivo e certamente c’è altro su cui devo lavorare. Ma abbiamo lavorato molto col mio team per arrivare a questo punto ed è per questo che siamo orgogliosi Abbiamo fatto una buona preparazione, con qualche alto e basso, ma siamo arrivati con la forma ideale. Spero di portare con me questo successo lungo stagione e poter crescere ulteriormente. La cosa importante è avere una buona comunicazione col team per poter aggiustare in corsa quello che non va“.

Sul fatto di essere la giocatrice con più successi all’attivo da Wimbledon 2025 in poi: “Non saprei dire il motivo. Ho solo cercato di essere più aggressiva del solito e più delle mie colleghe, ma non conoscevo nemmeno questa statistica. Ho sempre creduto di poter tornare ai massimi livelli, ma quando non vinci non è facile restare positivi. Per questo è importante avere un team che ti supporta nel momento in cui ti senti giù. Quando poi arrivano le vittorie contro le prime della classe, torna anche la fiducia“.

Su cosa è cambiato dal suo primo titolo Major ottenuto a Wimbledon nel 2022: “Tanto, perché allora fu molto stressante. Faticai a dormire prima delle semifinali e persino prima dei quarti. Non riesco nemmeno a spiegare cosa mi passò per la testa, tante emozioni. Col tempo e con l’esperienza impari a gestire queste cose e qui ho dormito particolarmente bene. Come dice il mio coach: la cosa peggiore che ti può accadere è che tu perda“.