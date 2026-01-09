Dove vedere in tv Juventus-Roma, Supercoppa Italiana calcio femminile: orario, programma, streaming

Domenica 11 gennaio, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara, si disputa la finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus e Roma. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00, in una sfida che promette spettacolo e grande intensità.

La Serie A è in una fase di break, ma il 2026 si apre con uno degli appuntamenti più attesi del calendario. Juventus e Roma rappresentano ormai due grandi realtà del movimento del Pallone in rosa del Bel Paese. Le bianconere hanno già alzato un trofeo in questa stagione, conquistando a settembre la prima edizione della Serie A Women’s Cup, proprio ai danni delle giallorosse. La Roma, dal canto suo, arriva a questa sfida da capolista del campionato, con cinque punti di vantaggio, e da campionessa in carica della Supercoppa Italiana, vinta lo scorso anno contro la Fiorentina.

La finale di Pescara sarà la settima sfida con un trofeo in palio tra le due compagini, considerando tutte le competizioni. Il bilancio complessivo è favorevole alla Vecchia Signora, che ha vinto cinque delle sei finali precedenti, con l’unica eccezione rappresentata dalla Supercoppa 2022, quando le capitoline si imposero ai calci di rigore dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari.

La finale di Supercoppa Italiana di calcio femminile tra Juventus Roma andrà in scena domenica 11 gennaio, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara (ore 15:00). La copertura televisiva sarà offerta da Rai 2 HD in chiaro e da Sky Sport Uno (201) a pagamento; in streaming su RaiPlay (in chiaro) e su SkyGo e su NOW per gli abbonati. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

JUVENTUS ROMA SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE 2026

Domenica 11 gennaio

Ore 15:00 Juventus vs Roma allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara – Diretta tv su Rai 2 HD e su Sky Sport Uno (201).

PROGRAMMA JUVENTUS-ROMA SUPERCOPPA ITALIANA CALCIO FEMMINILE 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport