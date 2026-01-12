Dove vedere in tv il Kooyong Classic 2026: orari, programma, streaming, chi parteciperà

È iniziata la settimana che ci accompagnerà verso gli Australian Open 2026 di tennis, e tra le tante manifestazioni che faranno da prologo al primo torneo stagionale del Grand Slam c’è anche il Kooyong Classic, torneo d’esibizione che si terrà a Melbourne da domani, martedì 13, a giovedì 15 gennaio.

Nell’elenco dei partecipanti sono presenti ben tre italiani, ovvero Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini: il primo arriva da Hong Kong, il secondo dalla United Cup ed il terzo sarà all’esordio stagionale. L’ordine di gioco di ciascuna giornata verrà rilasciato nel pomeriggio precedente.

Il Kooyong Classic 2026 di tennis, torneo d’esibizione, sarà fruibile in diretta tv su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà disponibile su SuperTenniX, infine la Diretta Live testuale dei match degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO KOOYONG CLASSIC 2026

Da martedì 13 a giovedì 15 gennaio – Melbourne (Australia)

Partecipanti

Lorenzo Musetti

Flavio Cobolli

Matteo Berrettini

Alexander Bublik

Nick Kyrgios

Karen Khachanov

Learner Tien

Frances Tiafoe

Hubert Hurkacz

Marin Cilic

Zhang Zhizhen

Yunchaokete Bu

Alexandra Eala

Donna Vekic

Priscilla Hon

Daniela Hantuchova

