Combinata nordica: Ingrid Laate al comando del PCR di Seefeld
La norvegese Ingrid Laate si conferma la migliore saltatrice nel panorama della Coppa del Mondo di combinata nordica al femminile. Anche in quel di Seefeld, dove si apre il weekend per il massimo circuito internazionale, la classe 2007 è al comando nel Provisional Competition Round.
La norvegese ha trovato la miglior misura sull’HS109: 95,5 metri per un totale di 103.9 punti. Alle sue spalle troviamo un’altra saltatrice formidabile come la statunitense Alexa Brabec, staccata di 19”.
Inseguono l’austriaca Katharina Gruber e la slovena Ema Volavsek, mentre è più staccata la leader di Coppa del Mondo, Ida Marie Hagen, ad oltre un minuto di ritardo.
In casa Italia la migliore è Daniela Dejori, 24ma ad oltre 3′. Subito alle spalle Veronica Gianmoena, mentre Greta Pinzani è ventottesima.