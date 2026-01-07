Sport in tvTennis
Cocciaretto-Linette, WTA Auckland 2026: orario, tv, programma, streaming
Il torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, domani, giovedì 8 gennaio, vedrà completarsi gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile, e tornerà in campo anche l’italiana Elisabetta Cocciaretto, la quale sarà opposta alla numero 5 del seeding, la polacca Magda Linette.
L’incontro si disputerà sul Centre Court, sarà il secondo del programma, con il primo che si giocherà a partire dall’1.00 ora italiana: quello di domani sarà il quarto incrocio tra l’azzurra e la polacca. Linette è in vantaggio per 2-1 nei confronti diretti con Cocciaretto.
Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Magda Linette del torneo WTA di Auckland sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà assicurata da SuperTenniX, Sky Go e NOW. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.
CALENDARIO WTA AUCKLAND 2026
Giovedì 8 gennaio – Centre Court
Dall’1.00 ora italiana
Petra Marcinko (Croazia)-Alexandra Eala (Filippine, 4)
A seguire
Elisabetta Cocciaretto (Italia)-Magda Linette (Polonia, 5) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis
PROGRAMMA WTA AUCKLAND 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Tennis.
Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.
Diretta Live testuale: OA Sport.