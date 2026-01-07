Cocciaretto-Linette, WTA Auckland 2026: orario, tv, programma, streaming

Il torneo WTA 250 di Auckland, in Nuova Zelanda, domani, giovedì 8 gennaio, vedrà completarsi gli ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile, e tornerà in campo anche l’italiana Elisabetta Cocciaretto, la quale sarà opposta alla numero 5 del seeding, la polacca Magda Linette.

L’incontro si disputerà sul Centre Court, sarà il secondo del programma, con il primo che si giocherà a partire dall’1.00 ora italiana: quello di domani sarà il quarto incrocio tra l’azzurra e la polacca. Linette è in vantaggio per 2-1 nei confronti diretti con Cocciaretto.

Il match tra Elisabetta Cocciaretto e Magda Linette del torneo WTA di Auckland sarà trasmesso in diretta tv da SuperTennis HD e Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming sarà assicurata da SuperTenniX, Sky Go e NOW. La Diretta Live testuale sarà fruibile su OA Sport.

CALENDARIO WTA AUCKLAND 2026

Giovedì 8 gennaio – Centre Court

Dall’1.00 ora italiana

Petra Marcinko (Croazia)-Alexandra Eala (Filippine, 4)



A seguire

Elisabetta Cocciaretto (Italia)-Magda Linette (Polonia, 5) – Diretta tv su SuperTennis HD e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA WTA AUCKLAND 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD e Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTenniX, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.