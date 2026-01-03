Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ganz miglior italiana

La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.

Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

1 DIGGINS Jessie USA 869

2 ILAR Moa SWE 820

3 DAHLQVIST Maja SWE 602

4 SUNDLING Jonna SWE 537

5 JOENSUU Jasmi FIN 517

6 ANDERSSON Ebba SWE 510

7 WENG Heidi NOR 460

8 KARLSSON Frida SWE 446

9 RIBOM Emma SWE 429

10 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 425

25 GANZ Caterina ITA 246

CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

1 DIGGINS Jessie USA 619

2 ILAR Moa SWE 582

3 ANDERSSON Ebba SWE 502

4 WENG Heidi NOR 454

5 KARLSSON Frida SWE 432

6 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 425

7 SLIND Astrid Oeyre NOR 392

8 STADLOBER Teresa AUT 388

9 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 358

10 FINK Pia GER 344

24 GANZ Caterina ITA 179

CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026

1 HAGSTROEM Johanna SWE 366

2 JOENSUU Jasmi FIN 339

3 DAHLQVIST Maja SWE 338

4 FAEHNDRICH Nadine SUI 311

5 SUNDLING Jonna SWE 301

6 MYHRVOLD Mathilde NOR 290

7 DIGGINS Jessie USA 250

8 ILAR Moa SWE 238

9 RYDZEK Coletta GER 233

10 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 205

17 CASSOL Federica ITA 152