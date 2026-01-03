Sci di fondoSport Invernali
Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ganz miglior italiana
La Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo è iniziata venerdì 28 novembre 2025 a Ruka, in Finlandia, mentre la conclusione è in programma a Lake Placid, negli Stati Uniti, domenica 22 marzo 2025: sono previste in calendario 27 gare individuali, oltre al Tour de Ski, che si svolgerà interamente in Italia.
Il Bel Paese, infatti, ospiterà la manifestazione tra Dobbiaco e Val di Fiemme, oltre ai Giochi Olimpici di febbraio, che si svolgeranno ancora in Trentino. Tornano in calendario, rispetto alla scorsa stagione, inoltre, la sprint di Drammen e la 50 km di Oslo-Holmenkollen.
CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
1 DIGGINS Jessie USA 869
2 ILAR Moa SWE 820
3 DAHLQVIST Maja SWE 602
4 SUNDLING Jonna SWE 537
5 JOENSUU Jasmi FIN 517
6 ANDERSSON Ebba SWE 510
7 WENG Heidi NOR 460
8 KARLSSON Frida SWE 446
9 RIBOM Emma SWE 429
10 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 425
25 GANZ Caterina ITA 246
CLASSIFICA DISTANCE COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
1 DIGGINS Jessie USA 619
2 ILAR Moa SWE 582
3 ANDERSSON Ebba SWE 502
4 WENG Heidi NOR 454
5 KARLSSON Frida SWE 432
6 SIMPSON-LARSEN Karoline NOR 425
7 SLIND Astrid Oeyre NOR 392
8 STADLOBER Teresa AUT 388
9 FOSNAES Kristin Austgulen NOR 358
10 FINK Pia GER 344
24 GANZ Caterina ITA 179
CLASSIFICA SPRINT COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO FEMMINILE 2025-2026
1 HAGSTROEM Johanna SWE 366
2 JOENSUU Jasmi FIN 339
3 DAHLQVIST Maja SWE 338
4 FAEHNDRICH Nadine SUI 311
5 SUNDLING Jonna SWE 301
6 MYHRVOLD Mathilde NOR 290
7 DIGGINS Jessie USA 250
8 ILAR Moa SWE 238
9 RYDZEK Coletta GER 233
10 SKISTAD Kristine Stavaas NOR 205
17 CASSOL Federica ITA 152