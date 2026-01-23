Christof Innerhofer si candida: “Olimpiadi? Il ritmo è quello giusto…Non sciavo così da 7 anni”

Christof Innerhofer ha conquistato un pregevole decimo posto nel superG di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla mitica pista Streif. Nella ribattezzata Università del Circo Bianco, il veterano azzurro ha confezionato una prova di grande sostanza e ha chiuso con un distacco di 57 centesimi dal vincitore (lo svizzero Marco Odermatt) e di 34 centesimi dal terzo gradino del podio (su cui è salito il padrone di casa Stefan Babinsky).

Il 41enne ha dimostrato una tenacia davvero rimarchevole e nel corso di questa stagione sembra quasi ringiovanito, tanto da manifestare un po’ di delusione per avere commesso un paio di sbavature che gli hanno impedito di battagliare concretamente per il podio (ha portato poca velocità nel finale, dopo aver firmato il secondo crono nel terzo intermedio). Il risultato odierno sembra avere nei fatti garantito la partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in attesa della conferma che arriverà soltanto lunedì.

Christof Innerhofer, che ha nei fatti avuto ampiamente la meglio nel ballottaggio con Guglielmo Bosca, ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Gara discreta, sono un po’ dispiaciuto per due errori: si potevano fare tre decimi meno per il podio… Sono super contento per come scio e il feeling che ho, salire sul podio sarebbe stato possibile. Per le Olimpiadi più speranze? Sicuramente: il ritmo è quello giusto, non sciavo così da sette anni…“.

L’altoatesino, che nel proprio palmares vanta anche un oro in superG ai Mondiali e due medaglie alle Olimpiadi di Sochi 2014 (argento in discesa libera e bronzo nell’ormai defunta supercombinata), ha poi proseguito: “Sono super gasato prima della partenza, so che posso fare tanto bene, ho coraggio di sciare e rischiare. Gli errori arrivano quando scii veloce“. Riuscirà a prendere parte alla quinta edizione dei Giochi? E sulla Stelvio di Bormio non gareggerebbe tanto per partecipare…