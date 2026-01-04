Camille Rast fa sul serio anche in slalom: é davanti a Shiffrin a Kranjsk Gora, Della Mea fa sognare

Lo slalom femminile ha finalmente trovato un grande duello. Camille Rast continua il suo magico momento e sogna la doppietta in quel di Kranjska Gora. L’elvetica comanda la classifica dopo la prima manche, precedendo di soli 10 centesimi Mikaela Shiffrin. Una sfida veramente fantastica tra le due, che in questo momento sembrano essere davvero di un’altra categoria rispetto a tutte le avversarie. Entrambe hanno fatto la differenza sul muro finale, dove hanno rifilato distacchi pesanti alle altre slalomiste. Lotta per la vittoria chiusa, mentre per il podio è ancora tutto aperto e Lara Della Mea vuole provare a sognare.

Alla lotta per la vittoria non si iscrive Lara Colturi, che non ha sfruttato la tracciatura del papà-allenatore, uscendo nella parte alta dopo essere rimasta un po’ agganciata ad un palo. Continua anche il momento negativo della croata Zrinka Ljutic, che ha commesso un grave errore ed è uscita per la quarta volta stagionale.

C’è una probabile lotta per la vittoria e una per il podio. Infatti al terzo posto c’è la svizzera Wendy Holdener (+0.77), che ha preceduto l’americana Paula Moltzan (+0.89) e l’austriaca Katharina Trupper (+0.90). Il distacco sale sopra il secondo dal sesto posto della tedesca Emma Aicher (+1.20).

Davvero bravissima Lara Della Mea (+1.27), che con il pettorale 21 si inserisce al settimo posto. La nativa di Tarvisio ha sciato benissimo nella prima parte, portandosi dietro grande velocità per il muro dove ha retto e limitato i danni, considerando anche i segni sul tracciato. Alle spalle di Delle Mea ci sono le svedesi Anna Swenn Larsson (+1.28) e Cornelia Oehlund (+1.41), mentre completa la Top-10 la lettone Dzenifera Germane (+1.48).

Prime dieci posizioni che possono diventare un obiettivo per Martina Peterlini (+1.72), protagonista di una buona prima manche, conclusa al tredicesimo posto. Davvero bravissima Giulia Valleriani (+2.69), ventesima con il 40 e assolutamente in corsa per il miglior piazzamento della carriera in Coppa del Mondo. Si qualificano per la seconda manche anche Beatrice Sola (27a, +3.07) ed Emilia Mondinelli (30a, +3.49). Eliminata, invece, Giorgia Collomb (+4.19).