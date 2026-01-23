Calcio a 5: Spagna e Belgio in scioltezza agli Europei 2026

Altro giro altra corsa. Proseguono a gran ritmo gli Europei 2026 di calcio a 5, che oggi hanno visto in scena le squadre del Gruppo C. Ancora tanti gol in questa giornata: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Bielorussia-Belgio 0-4

Diavoli rossi incontenibili. Rahou è immarcabile: rete nel primo tempo per lo 0-1 dei belgi, risultato con cui si va al riposo, e poi doppietta e tripletta nella ripresa alla mezz’ora e al 38′. Chiude i conti infine, il poker di Dillien.

Spagna-Slovenia 4-1

Le Furie Rosse mandano un messaggio a tutti: vogliono vincere il torneo. Ai padroni di casa della pool, gli sloveni, restano le briciole dopo un primo tempo impressionante degli iberici che vanno in gol con Antonio Perez, Mellado, Raya e Gordillo. Nella seconda frazione rete della bandiera per i balcanici ad opera di Fideršek.

Classifica Girone C: Belgio 3 (+4), Spagna 3 (+4), Slovenia 0 (-3), Bielorussia 0 (-4).

Domani toccherà all’Italia debuttare agli Europei 2026, nel tostissimo esame contro i campioni in carica del Portogallo. Gruppo D: Italia-Portogallo (h 14.30) e Ungheria-Polonia (h 17.30).