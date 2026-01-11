Calcio a 5
Calcio a 5: la Serie A si ferma con Meta Catania e L84 in testa. Ora gli Europei
Il girone d’andata della stagione regolare della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente concluso. L’ultimo turno prima della pausa per gli Europei 2026, che si terranno tra fine gennaio e inizio febbraio, ha espresso i suoi verdetti; validi anche per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.
In testa rallenta la Meta Catania che, complice il 4-4 contro lo Sporting Sala Consilina, si vede agganciata da una L84 Torino capace di imporsi 1-4 sul campo della Fortitudo Pomezia.
Non l’unico 4-4 di giornata quello fra gli etnei e i campani, visto che anche Feldi Eboli e Genzano hanno impattato con il medesimo risultato, in una giornata dove sono arrivati anche i pareggi fra Napoli e Active Network (2-2), Mantova e Capurso (3-3) e Cosenza e CDM Futsal (in un bloccato 0-0). Benissimo, anche se un po’ amaramente, la Sandro Abate: 6-0 rotondo alla Roma.
La classifica aggiornata al 15esimo turno – Serie A che riprenderà il 10 febbraio
L84 Torino 32 pti
Meta Catania 32
Feldi Eboli 27
Sporting Sala Consilina 27
Napoli Futsal 25
Roma 1927 25
Genzano 21
Active Network 18
Sandro Abate 17
Capurso 16
Fortitudo Pomezia 14
Came Treviso 13
Cosenza 11
Mantova 11
CDM Futsal 7
Qualificate alla Coppa Italia