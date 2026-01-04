Calcio a 5: la finalissima della Supercoppa Italiana sarà fra Meta Catania e Feldi Eboli

Al termine di due semifinali incredibili, la Supercoppa Italiana di calcio a 5 ha eletto le finaliste in vista dell’ultimo atto decisivo che si terrà domani – lunedì 5 gennaio – dalle ore 20.45: a sfidarsi per il trofeo saranno la Meta Catania e la Feldi Eboli.

I siciliani sono riusciti ad avere la meglio per 6-3 sul Genzano. Gara aperta dalla rete laziale di Mohabz, pareggiata dal guizzo di Sacon. Sull’1-1, gli etnei riescono a ribaltare le cose grazie al duo Drahovsky-Podda, abili a confezionare il vantaggio. Il Genzano si incattivisce pagando con un’indisciplina molto controproducente che genera due tiri liberi per i rivali: Turmena non sbaglia mai. Si val al riposo sul 4-1 per i campioni d’Italia.

Nella ripresa la partita va in ghiaccio: arriva si il momentaneo 4-2 di Barrichello, ma la Meta non si fa impressionare piazzando il timbro definitivo con Pedro Siqueira e Drahovský. E’ 6-2, che diventa alla fine 6-3 per effetto della rete nuovamente ad opera di un Barrichello ultimo a mollare.

Sfida rovente nel derby campano al Pala Sele, con la Feldi Eboli che da padrona di casa la spunta 5-4. Tante le giocate in campo, con una serie di parate clamorose da parte di Dalcin e Bellobuono. Altalena costante di emozioni. Primo tempo che prende forma in un 1-1 firmato dall’intuizione di Gui e dalla risposta partenopea di un lesto Guilhermao.

Secondo tempo a ritmo esagerato. Feldi che piazza l’uno-due con Calderolli ed Echavarria, per il momentaneo 3-1: Napoli che traballa in campo aperto, non sfrutta una superiorità numerica per espulsione di Caponigro, ma trova il modo di segnare poi tre reti in 45 secondi grazie a Grasso, Bolo e Canabarro. Gli uomini di Ciccio Angelini volano sul 3-4. La Feldi Eboli va spalle al muro, ma in quel momento riesce a trovare la forza per proiettarsi in avanti pareggiando prima i conti con l’azione marchiata da Calderolli-Gui e poi facendo sua la gara sempre con Gui a 35 secondi dal termine, con una giocata di una forza e di una freddezza pazzesca.

CLASSIFICA MARCATORI

3 RETI: Gui (Feldi Eboli)

2 RETI: Turmena (Covei Meta Catania Bricocity), Barichello (Ecocity Genzano)

1 RETE: Sacon, Podda, Pedro Siqueira, Drahovsky (Covei Meta Catania Bricocity), Mohabz (Ecocity Genzano), Calderolli, Echavarria (Feldi Eboli), Guilhermao, Grasso, Bolo, Canabarro (Napoli Futsal)

SUPERCOPPE MASCHILI – PALASELE – EBOLI

DOMENICA 4 GENNAIO 2026

ore 18 – Semifinale 1 Serie A: COVEI META CATANIA BRICOCITY-ECOCITY GENZANO 6-3

ore 20.45 – Semifinale 2 Serie A: FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL 5-4



LUNEDÌ 5 GENNAIO 2026

ore 17.30 – Under 19: ROMA 1927-ORANGE FUTSAL ASTI diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e YouTube

ore 20.45 – Finale Serie A: COVEI META CATANIA BRICOCITY-VINCENTE S2 diretta Sky Sport Arena e YouTube