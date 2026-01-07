Bob, i convocati dell’Italia per gli Europei di St. Moritz: Baumgartner guida 14 azzurri

La sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di bob, in programma sul budello naturale di St. Moritz, in Svizzera, vedrà andare in scena delle gare valevoli anche come Europei Open 2026: dalle classifiche delle prove elvetiche verranno estrapolate le graduatorie che assegneranno i titoli continentali.

Saranno quattordici gli italiani in gara, selezionati dal direttore tecnico Maurizio Oioli: saranno al via nel settore femminile cinque azzurre, ovvero Giada Andreutti, Simona De Silvestro, Alessia Gatti, Tania Vicenzino e Martina Favaretto.

Saranno nove gli azzurri in gara, invece, per il comparto maschile, ovvero Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mattia Variola, Alex Verginer, Eric Fantazzini, Lorenzo Bilotti, Mario Lambrughi, Fabio Batti e Riccardo Ragazzi.

Il programma elvetico prevede sabato 10 gennaio alle ore 9.00 il monobob femminile ed alle ore 13.00 il bob a due maschile, mentre domenica 11 andranno in scena alle ore 9.00 il bob a due femminile ed alle ore 13.00 il bob a quattro maschile.