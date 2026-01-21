Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto. Giacomel difende il pettorale giallo, torna Passler

Saranno nove gli azzurri impegnati a Nove Mesto da giovedì 22 a domenica 25 gennaio per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La località ceca ospiterà l’ultimo appuntamento del circuito maggiore prima della lunga parentesi dedicata alle gare olimpiche di Anterselva, che inizieranno l’8 febbraio con la staffetta mista e termineranno il 21 febbraio con la mass start femminile.

A Nove Mesto il programma prevede invece le short individual (uomini il 22 gennaio, donne il 23), con a seguire due staffette miste (prima la Single Mixed e poi quella olimpica) sabato 24 ed infine le mass start domenica 25 gennaio. L’Italia ha scelto di non sfruttare il contingente massimo a sua disposizione in campo maschile, schierando solamente quattro uomini tra cui spicca l’assenza di Didier Bionaz.

Occhi puntati ovviamente su Tommaso Giacomel, che proverà a difendere il pettorale giallo di leader della generale, mentre il resto della squadra sarà composto da Lukas Hofer, Elia Zeni e Patrick Braunhofer. In campo femminile va segnalato il ritorno in gara di Rebecca Passler, che aveva saltato la trasferta di Ruhpolding per un malanno, selezionata dal DT azzurro insieme a Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Hannah Auchentaller e Michela Carrara.