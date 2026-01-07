BiathlonSport Invernali
Biathlon, Coppa del Mondo Oberhof 2026. Al maschile l’Italia non vince da 31 anni
Una consuetudine della Coppa del Mondo di biathlon è il fatto di disputare la quarta tappa della stagione, nonché la prima del nuovo anno solare, a Oberhof (Germania). L’ameno borgo situato nel cuore dell’Europa abbandona questo ruolo solo quando è deputato a organizzare un Mondiale, come accaduto tre anni orsono.
Si riparte da ambiente ostile, uno dei più temuti e malsopportati dagli atleti. La località è isolata e priva di attrattive, le condizioni meteo sono spesso avverse e il poligono è verosimilmente il più complicato dell’intero circuito! Come se non bastasse, la neve è sovente umida e pesante, obbligando a fare ancora più fatica.
Riferendosi al settore maschile, Oberhof ha organizzato ben 74 gare individuali di primo livello (7 venti km, 33 sprint, 18 inseguimenti, 16 mass start). Le staffette monosesso nel format contemporaneo sono invece 24.
BIATHLON – COPPA DEL MONDO
TAPPA N° 4 – SETTORE MASCHILE
Località: Oberhof (Germania)
Prima volta in calendario: marzo 1984
Si è gareggiato l’ultima volta nel: gennaio 2025
Grandi eventi organizzati: Mondiali 2004 e 2023
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Giovedì: Sprint
Sabato: Inseguimento
Domenica: Staffetta
ATLETA PIU’ VINCENTE IN ASSOLUTO
BJØRNDALEN Ole Einar [NOR] – 9 vittorie
(3 SP, 3 PU, 3 MS) da gennaio 1997 a gennaio 2010
ALBO D’ORO ULTIMO LUSTRO
2021 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2021 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
2021 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR]
2021 (MS) – BØ Tarjei [NOR]
2022 (SP) – LOGINOV Alexander [RUS]
2022 (PU) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2023 (SP) – BØ Johannes Thingnes [NOR] {Mondiali}
2023 (PU) – BØ Johannes Thingnes [NOR] {Mondiali}
2023 (IN) – BØ Johannes Thingnes [NOR] {Mondiali}
2023 (MS) – SAMUELSSON Sebastian [SWE] {Mondiali}
2024 (SP) – DOLL Benedikt [GER]
2024 (PU) – STRØMSHEIM Endre [NOR]
2025 (SP) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2025 (PU) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
ATLETI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
10 (2-5-3) – LÆGREID Sturla Holm [NOR]
5 (1-1-3) – SAMUELSSON Sebastian [SWE]
3 (0-2-1) – JACQUELIN Emilien [FRA]
2 (2-0-0) – LOGINOV Alexander [RUS]
2 (2-0-0) – FILLON MAILLET Quentin [FRA]
2 (1-0-1) – STRØMSHEIM Endre [NOR]
2 (0-1-1) – DALE-SKJEVDAL Johannes [NOR]
2 (0-0-2) – HOFER Lukas [ITA]
1 (0-1-0) – LEITNER Felix [AUT]
1 (0-1-0) – PONSILUOMA Martin [SWE]
1 (0-1-0) – CLAUDE Fabien [FRA]
1 (0-0-1) – LAPSHIN Timofey [KOR, ai tempi RUS]
1 (0-0-1) – KÜHN Johannes [GER]
N.B. : vengono riportati tutti gli uomini formalmente in attività, al lordo di eventuali embarghi, squalifiche o impedimenti di altra natura.
NAZIONI, PODI E VITTORIE
69 (24-21-24) – NORVEGIA
47 (14-23-10) – GERMANIA [All-Inclusive]
35 (17-10-8) – FRANCIA
30 (13-9-8) – RUSSIA
9 (1-4-4) – SVEZIA
8 (1-0-7) – ITALIA
6 (2-2-2) – AUSTRIA
5 (1-1-3) – URSS
4 (1-1-2) – POLONIA
4 (0-1-3) – REP.CECA
1 (0-1-0) – BIELORUSSIA
1 (0-1-0) – USA
1 (0-0-1) – FINLANDIA
1 (0-0-1) – SLOVENIA
1 (0-0-1) – SVIZZERA
I PODI ITALIANI DEL PASSATO
Vittorie
19 gennaio 1995 – PALLHUBER Wilfried (IN)
3° posto
31 gennaio 1991 – CARRARA Pieralberto (IN)
2 febbraio 1991 – ZINGERLE Andreas (SP)
6 gennaio 2007 – VUILLERMOZ René Laurent (SP)
7 gennaio 2012 – HOFER Lukas (SP)
5 gennaio 2017 – WINDISCH Dominik (SP)
7 gennaio 2017 – WINDISCH Dominik (PU)
12 gennaio 2019 – HOFER Lukas (PU)
ITALIANI, PRECEDENTI UOMINI IN ATTIVITA’
HOFER Lukas
Gare disputate: 30
Podi: 2
Ingressi nella top-ten: 11
GIACOMEL Tommaso
Gare disputate: 15
Miglior risultato: 11° posto (PU gennaio 2024)
BIONAZ Didier
Gare disputate: 11
Miglior risultato: 18° posto (SP gennaio 2024)
BRAUNHOFER Patrick
Gare disputate: 6
Miglior risultato: 40° posto (SP gennaio 2025)
ZENI Elia
Gare disputate: 7
Miglior risultato: 40° posto (PU gennaio 2025)
Vanta presenze senza ingressi in zona punti anche Marco Barale.
STAFFETTE, ULTIMI 5 PODI
2019 – RUSSIA, Francia, Austria
2020 – NORVEGIA, Francia, Germania
2021 – FRANCIA, Norvegia, Italia
2023 {Mondiali} – FRANCIA, Norvegia, Svezia
2024 – NORVEGIA, Germania, Italia
STAFFETTE, PRECEDENTI ITALIA
Vittorie
4 gennaio 2012 – (De Lorenzi, Windisch M., Windisch D., Hofer)
2° posto
3 febbraio 1991 – (Carrara, Passler, Leitgeb, Zingerle)
8 gennaio 2018 – (Bormolini, Hofer, Windisch D., Chenal)
3° posto
15 gennaio 2021 – (Bormolini, Hofer, Giacomel, Windisch D.)
7 gennaio 2024 – (Zeni, Bionaz, Hofer, Giacomel)