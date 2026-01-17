Balzo enorme di Elisabetta Cocciaretto nel ranking WTA: 24 posizioni guadagnate a Hobart!

Elisabetta Cocciaretto ha concluso alla grande il suo percorso a Hobart. La tennista marchigiana, dopo aver superato le qualificazioni, è riuscita a raggiungere la finale nel tabellone principale del torneo in Tasmania (Australia), chiudendo il cerchio.

Cocciaretto aveva già partecipato a una finale nel 2023, ma in quell’occasione non era riuscita a conquistare il titolo. Questa volta, le circostanze sono state favorevoli, con una vittoria contro la statunitense Iva Jovic per 6-4 6-4. Questo risultato ha importanti ripercussioni anche sulla classifica mondiale.

Infatti, Elisabetta aveva iniziato il torneo australiano in posizione n.80 del ranking WTA. Grazie al successo ottenuto, l’azzurra ha guadagnato ben 24 posizioni rispetto all’ultimo aggiornamento, posizionandosi al n.56 del mondo.

Questo risultato rappresenta una bella iniezione di fiducia in vista degli Australian Open, dove la giocatrice italiana esordirà contro l’austriaca Julia Grabher martedì 20 gennaio. Si auspica che questa affermazione le consenta di recuperare le energie necessarie per affrontare un impegno così impegnativo come uno Slam.

RANKING WTA ELISABETTA COCCIARETTO

Ranking lunedì 12 gennaio: 849 punti, 80° posto.

Ranking con vittoria in finale: 1099 punti, 56° posto virtuale (24 posizioni guadagnate)