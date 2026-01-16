Aryna Sabalenka: “Sto giocando molto bene, le esibizioni mi hanno aiutato nella off-season”

Aryna Sabalenka è la donna da battere alla vigilia degli Australian Open 2026, primo Major stagionale in programma sul cemento di Melbourne dal 18 gennaio al 1° febbraio. La tennista bielorussa è numero 1 al mondo e va considerata la favorita principale per il titolo, anche se nel 2025 ha rimediato diverse sconfitte dolorose nelle fasi finali degli Slam (vincendo solamente a New York) tra cui l’inatteso ko di un anno fa in Australia contro Madison Keys.

“La finale dello scorso anno è stata dura, lei ha giocato in maniera incredibile e mi ha battuto, mi ci è voluto del tempo per riprendermi. Ho lavorato molto sui miei errori in quel tipo di match: ora non voglio tanto pensare allo scorso anno, anche se mi piacerebbe certamente fare meglio. Ragiono un passo alla volta e penso sempre al presente. Non mi concentro mai troppo sul passato, che siano ricordi positivi o negativi. Questo è l’unico modo per essere costante sul campo. Non ci siamo solo io e Swiatek, ma ci sono anche Gauff, Rybakina, Pegula e altre“, dichiara Sabalenka.

“Non mi posso lamentare per come è iniziata la stagione, ho giocato molto bene. Ero un po’ stanca a fine stagione, ma mi sono preparata bene e ho giocato un paio di esibizioni per testare alcune cose. Anche il match di alta intensità contro Kyrgios è stato importante per la off-season“, aggiunge la numero 1 del ranking in conferenza stampa nel media day.

“Vedere le giovani generazioni che fanno il tifo per me è la cosa che mi ispira di più. Per quanto mi riguarda, ho sempre desiderato essere qualcosa di più di una semplice tennista. Quello che voglio dimostrare è che può esserci un equilibrio: è giusto divertirsi anche mentre si è molto focalizzati sui propri obiettivi“, le parole della nativa di Minsk.