Anna Trocker e la nuova chance in Coppa del Mondo: obiettivo seconda manche, poi la Nor-Am Cup. Il calendario

Anna Trocker si è distinta in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino, sfiorando la qualificazione alla seconda manche del gigante di Semmering: scesa con il pettorale numero 63, la 17enne ha confezionato una prova di spessore e si è fermata ad appena 22 centesimi dall’ingresso tra le migliori trenta, chiudendo con una promettente 32ma posizione, considerando la giovane età, l’elevato pettorale, l’esordio e una pista in condizioni non ottimali.

La giovane altoatesina, indubbiamente tra i talenti più cristallini del movimento tricolore, avrà l’immediata chance per rimettersi in luce nel massimo circuito internazionale itinerante: appuntamento con il gigante di Kranjska Gora, in programma sabato 3 gennaio. La pista slovena permetterà all’azzurra di andare a caccia della qualificazione alla seconda manche, che sarebbe fondamentale per abbassare il pettorale.

Dopo la trasferta in terra balcanica, Anna Trocker prenderà l’aereo alla volta del Canada per prendere parte a un paio di tappe della Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in Nord America (uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo). La nostra portacolori ricorda la recente trasferta di Copper Mountain (USA): tra il 9 e l’11 dicembre collezionò una vittoria in slalom, un secondo e un quinto posto in gigante.

Gli appuntamenti saranno i seguenti, con ben quattro gare in quattro giorni: si incomincerà con due giganti a Tremblant (6-7 gennaio, nella località che ha ospitato anche la Coppa del Mondo poche settimane fa) e si proseguirà con due slalom a Mont Saint-Sauveur (8-9 gennaio).

CALENDARIO PROSSIME GARE ANNA TROCKER

Sabato 3 gennaio: gigante di Coppa del Mondo a Kranjska Gora

Martedì 6 gennaio: gigante di Nor-Am Cup a Tremblant

Mercoledì 7 gennaio: gigante di Nor-Am Cup a Tremblant

Giovedì 8 gennaio: slalom di Nor-Am Cuo a Mont Saint-Sauveur

Venerdì 9 gennaio: slalom di Nor-Am Cuo a Mont Saint-Sauveur