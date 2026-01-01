Giada D’Antonio si trasferisce in Canada: quattro gare in quattro giorni! Quando scia in Nor-Am Cup: il calendario

Giada D’Antonio ha avuto modo di mettersi in mostra in occasione del suo debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino, disputando un’ottima metà di prima manche nello slalom di Semmering: scesa con il pettorale numero 70 su una pista decisamente rovinata, la 16enne campana era pienamente in corsa per la qualificazione alla seconda manche, poi una sbavatura tra le buche nel terzo intermedio ha portato all’uscita dal tracciato.

L’azzurra ha convinto tra i pali stretti in Austria e ha fatto intendere che siamo di fronte a un talento decisamente brillante, facendo pensare che ci sarebbe stato modo di ammirarla immediatamente nel massimo circuito internazionale itinerante. La giovane promessa non è però stata convocata per la trasferta di Kranjska Gora, dove il 3-4 gennaio si disputeranno un gigante e uno slalom.

Giada D’Antonio non sarà protagonista nel weekend ormai alle porte in Slovenia, ma prenderà l’aereo e volerà alla volta del Canada: dopo l’esperienza di Copper Mountain (USA) a inizio dicembre, la napoletana sarà protagonista in un paio di tappe della Nor-Am Cup, l’equivalente della Coppa Europa in terra nordamericana (uno dei circuiti minori alle spalle della Coppa del Mondo). La 16enne avrà così modo di fare risultato e provare ad abbassare il pettorale per l’immediato futuro.

All’orizzonte ci saranno ben quattro gare in quattro giorni: si incomincerà con due giganti a Tremblant (6-7 gennaio, nella località che ha ospitato anche la Coppa del Mondo poche settimane fa) e si proseguirà con due slalom a Mont Saint-Sauveur (8-9 gennaio). Insieme a D’Antonio ci saranno anche Anna Trocker (attesa dal gigante di Kranjska Gora dopo aver sfiorato la qualificazione da esordiente a Semmering) e Giorgia Collomb (impegnata sia tra le porte larghe che in slalom in Slovenia).

PROSSIME GARE GIADA D’ANTONIO

Martedì 6 gennaio: gigante di Nor-Am Cup a Tremblant

Mercoledì 7 gennaio: gigante di Nor-Am Cup a Tremblant

Giovedì 8 gennaio: slalom di Nor-Am Cuo a Mont Saint-Sauveur

Venerdì 9 gennaio: slalom di Nor-Am Cuo a Mont Saint-Sauveur