Sci alpino, le convocate dell’Italia per Kranjska Gora: c’è Anna Trocker, non Giada D’Antonio

Comunicato il novero delle convocate per quanto riguarda il contingente dell’Italia in gara a Kranjska Gora, dove nel primo fine settimana del 2026 sono in programma uno slalom gigante (sabato 3) e uno slalom speciale (domenica 4). Diversi i dettagli interessanti da rimarcare.

Innanzitutto, nel gigante ci sarà la presenza di Sofia Goggia, Lara Della Mea, Asja Zenere, Ilaria Ghisalberti, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Ambra Pomarè, Laura Steinmair e Anna Trocker. Significativo il segnale circa quest’ultima, che ha sfiorato di pochissimo la seconda manche a Semmering alla prima volta in Coppa del Mondo e su una pista al limite dell’indecoroso. Dettaglio fondamentale: ha 17 anni.

Nello speciale, invece, insieme a Della Mea e Collomb vedremo Emilia Mondinelli, Martina Peterlini, Beatrice Sola, Giulia Valleriani. Sei posti e non sette perché l’Italia ha perso un posto nelle quote. Non ci sarà Giada D’Antonio, che con Trocker e Collomb andrà a tentare qualche appuntamento in Nor-Am Cup a Tremblant e Mont St-Saveur.

Questi appuntamenti sono caratterizzati da giganti in programma il 6 e 7 gennaio e da speciali di scena l’8 e il 9 gennaio. Un’esperienza lontana, in sostanza, per confrontarsi con quello che è quasi un altro mondo.