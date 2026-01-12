Andrea Vavassori approda al tabellone principale di Adelaide: Tirante nettamente sconfitto!

Andrea Vavassori centra l’obiettivo e si qualifica per il tabellone principale dell’ATP 250 di Adelaide, in Australia. Il tennista piemontese, reduce dall’impegno in United Cup nel doppio misto al fianco di Sara Errani, supera nell’ultimo turno di qualificazioni l’argentino Thiago Agustin Tirante, numero 103 del ranking ATP, con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e 24 minuti di gioco.

Una vittoria piuttosto netta per Vavassori, che torna a cimentarsi in singolare anche con l’obiettivo di accumulare punti preziosi per la classifica, sempre utili in prospettiva. Attualmente, l’azzurro occupa la posizione numero 334 del ranking.

Nel primo set Vavassori parte con grande aggressività in risposta, facendo leva sui suoi schemi d’attacco e mettendo costantemente in difficoltà il sudamericano. Nel quarto game si procura due palle break senza riuscire a concretizzarle, mentre nel gioco successivo è costretto ad annullare una palla break. Lo strappo arriva però nel sesto game e viene subito consolidato con autorità al servizio. Il break dà fiducia all’azzurro, che nell’ottavo gioco approfitta nuovamente delle difficoltà di Tirante alla battuta per strappargli ancora il servizio e chiudere il parziale sul 6-2.

Nel secondo set la musica non cambia. Vavassori continua a forzare l’avversario all’errore e nel secondo game, dopo aver mancato una palla break in apertura, Tirante perde il servizio a zero. Da quel momento l’azzurro non corre più alcun rischio, non concede palle break e archivia l’incontro in maniera autoritaria sul 6-3 finale.

Le statistiche confermano la superiorità di Vavassori, soprattutto al servizio: il piemontese vince il 70% dei punti con la prima palla contro il 61% dell’argentino, e il 68% con la seconda, a fronte del 47% di Tirante.