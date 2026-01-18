Alex Vinatzer: “Da tanto non mi bruciavano le gambe. In settimana sono stato male”

Nella seconda manche dello slalom speciale maschile di Wengen, in Svizzera, Alex Vinatzer sale dal 15° al 13° posto, grazie al 12° tempo parziale nella run decisiva: l’azzurro rivela di non essere al meglio ai microfoni di Rai Sport HD al termine della gara.

L’azzurro, infatti, rivela di aver avuto l’influenza in settimana, ma è riuscito a recuperare in tempo per la gara: “Da tanto non mi bruciavano le gambe. In settimana sono stato male. A Wengen la seconda manche scalda tanto e bisogna fare bene le porte sul muro“.

L’analisi della seconda manche: “Ho sentito l’esterno scivolarmi due volte, ho perso la velocità che mi sarebbe servita nel finale; potevo risalire ancora di un paio di posizioni. Su questa neve devo trovare maggiore fluidità, sono un po’ brusco“.