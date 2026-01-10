Alessia Orro sostituita, inatteso scivolone del Fenerbahce contro Mazzanti. Sylla in doppia cifra, Galatasaray ok

Oggi pomeriggio si è giocata la quasi totalità della 15ma giornata della Sultanlar Ligi, il massimo campionato turco di volley femminile. Inatteso scivolone per il Fenerbahce Istanbul, che ha perso al tie-break sul campo del Turk Hava Yollari. Le ragazze di coach Davide Mazzanti hanno avuto la meglio per 3-2 (18-25; 28-26; 26-24; 15-25; 15-12) grazie alle prestazioni sopra le righe offerte da Julia Bergmann (26 punti) e Tapia Alondra (17), sorprendendo così il sestetto guidato da Marcello Abbondanza, che prima di oggi aveva perso soltanto un incontro in stagione (contro il VakifBank Istanbul nello scontro diretto in campionato).

La palleggiatrice Alessia Orro è partita titolare al Burhan Felek Salonu, in uno dei tanti derby della metropoli anatolica, ed è andata a referto con tre punti, ma nel corso del terzo set si è cambiata l’intera diagonale e così la sarda, protagonista di una stagione davvero encomiabile, è stata sostituita: fuori la miglior giocatrice degli ultimi Mondiali e la bomber Melissa Vargas (9 punti), dentro la regista Arelya Karasoy e l’attaccante Yaasmen Bedart Ghani (6). La schiacciatrice Arina Fedorovtseva (29 punti), il martello Ana Cristina (12) e la centrale Eda Erdem (19 punti, 7 muri) non sono bastate alle gialloblù per ottenere il successo.

Myriam Sylla è stata fondamentale per la vittoria del suo Galatasaray Istanbul contro il Kuzeyboru per 3-1 (25-19; 25-14; 22-25; 25-20), mettendo a segno 15 punti con il 48% in attacco e il 50% in ricezione. Tra le fila della formazione guidata da coach Massimo Barolini si sono distinte l’opposto Alexia Carutasu (25 punti, oggi preferita a Kaja Grobelna), l’altro martello Ilkin Aydin (18 punti) e la sorprendente centrale Yasemin Guveli (15 punti, 7 muri).

Il VakifBank Istanbul di coach Giovanni Guidetti si trova al comando della classifica generale con 41 punti, in attesa del posticipo di domenica 11 gennaio contro il Besiktas. Il Fenerbahce occupa la seconda piazza a una lunghezza di distacco, mentre il Galatasaray si trova in terza posizione con 35 punti, a +1 sull’Eczacibasi Istanbul. Sabato 17 gennaio trasferta per il Galatasaray sul campo dell’Ilbank, big match per il Fenerbahce con lo Zeren Spor Ankara.