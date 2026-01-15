A che ora lo sci alpino oggi: startlist prove discesa Wengen e Tarvisio, tv, streaming

Siamo pronti per entrare nel vivo di questa importante settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2026. Oggi, infatti, giovedì 15 gennaio, vivremo ben due prove di discesa. Per quanto riguarda il comparto maschile andrà in scena la seconda prova della discesa di Wengen (Svizzera) sulla splendida cornice del Lauberhorn, mentre le donne inizieranno il loro fine settimana di Tarvisio con il primo allenamento sulla pista italiana.

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30

Quale sarà il programma? Iniziamo dal comparto maschile. Oggi, come detto, toccherà alla seconda ed ultima prova della discesa alle ore 12.30 dopo la cancellazione di quella che sarebbe dovuta andare in scena ieri. Nel primo allenamento disputato due giorni fa l’Italia ha fatto la voce grossa con Giovanni Franzoni che ha chiuso davanti a Mattia Casse e Christof Innerhofer. Da domani, invece, venerdì 16 gennaio, invece, si inizierà a fare davvero sul serio. Si partirà con il superG delle ore 12.30, quindi sabato 17 sempre alle ore 12.30 toccherà alla discesa, mentre domenica 18 gennaio si chiuderà con lo slalom (prima manche ore 10.00, seconda ore 13.00).

Passando al comparto femminile, invece, si partirà con la prima delle due prove della discesa, con il via fissato alle ore 11.00. Domani si replicherà con la seconda. Da sabato 17 gennaio invece si inizierà a fare sul serio con la discesa alle ore 10.45, mentre domenica 18 gennaio si chiuderà il programma con il superG alle ore 11.15.

Come seguire le prove in tv? Non è prevista copertura tv o streaming per la prova di Tarvisio. Quella di Wengen sarà visibile in streaming su discovery+ solo per abbonati. OA Sport come sempre vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due prove, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Coppa del Mondo di sci alpino.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2026

Giovedì 15 gennaio

Ore 11.00 prima prova discesa femminile Tarvisio

Ore 12.30 terza prova discesa maschile Wengen

PROGRAMMA PROVE DISCESA: COME SEGUIRLE IN TV O STREAMING

Diretta Tv: non prevista

Diretta Streaming: discovery+ per gli abbonati per la prova di Wengen

Diretta Live Testuale: OA Sport

LA STARTLIST DELLA TERZA PROVA DELLA DISCESA DI WENGEN

1 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

5 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

6 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

7 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

8 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

9 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

10 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

11 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

12 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

13 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

14 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

15 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

16 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

17 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

18 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

19 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

20 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

21 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli

22 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

24 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

25 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

26 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon

27 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

28 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

29 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

30 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

32 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

34 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

35 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer

36 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

37 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

38 54528 HACKER Felix 1999 AUT Atomic

39 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

40 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic

41 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

42 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

43 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

44 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

45 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

46 561255 CATER Martin 1992 SLO

47 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

48 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

49 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

50 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head

51 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

52 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

53 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

54 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

55 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

56 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

58 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

59 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

60 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

61 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

62 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

63 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

LA STARTLIST DELLA PRIMA PROVA DELLA DISCESA DI TARVISIO

1 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

2 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

3 426324 MONSEN Marte 2000 NOR Rossignol

4 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

5 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

6 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

9 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

10 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

11 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER Rossignol

12 537544 VONN Lindsey 1984 USA Head

13 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

14 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

15 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Kaestle

16 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

17 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

18 516766 BLANC Malorie 2004 SUI Atomic

19 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Kaestle

21 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

22 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Head

23 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI Kaestle

24 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

25 6537228 MOLLIN Allison 2004 USA Head

26 516219 MING-NUFER Priska 1992 SUI Kaestle

27 516705 DURRER Delia 2002 SUI Head

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

30 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

31 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon

32 56491 SCHOEPF Emily 2000 AUT Atomic

33 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN Head

34 56417 FEST Nadine 1998 AUT Head

35 6296280 THALER Sara 2004 ITA Rossignol

36 56610 SPIELBERGER Carmen 2002 AUT Atomic

37 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

39 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

40 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

41 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

42 56519 WECHNER Lena 2000 AUT Head

43 6535807 CUTLER Haley 1997 USA Atomic

46 6295745 BERNARDI Vicky 2002 ITA Nordica

47 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

48 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND Head

49 6295356 ALLEMAND Sara 2000 ITA Rossignol

50 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN Atomic

51 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

52 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic

53 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon

54 45331 SMALL Greta 1995 AUS Kaestle

55 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol

56 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

57 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU