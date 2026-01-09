A che ora gli sport invernali oggi: orari 9 gennaio, calendario gare, tv, streaming

Oggi venerdì 9 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Zauchensee, la Coppa del Mondo di skeleton propone un bel tris di gare a St. Moritz, a Tomaszow Mazowiecki incominciano gli Europei di speed skating.

Grande spettacolo ad Aspen con lo slopestyle di sci freestyle e l’halfpipe di snowboard, mentre a Otepaeae ci sarà spazio per le mass start della combinata nordica. Da seguire anche la Nations Cup di slittino a Winterberg e le qualificazioni del salto con gli sci femminile a Ljubno.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (venerdì 9 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Venerdì 9 gennaio

08.30 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara femminile a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

11.00 SLITTINO – Nations Cup a Winterberg (non è prevista diretta tv/streaming)

11.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera femminile a Zauchensee (non è prevista diretta tv/streaming)

12.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS94 femminile a Ljubno, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start maschile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.25 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Sprint femminile a Oberhof (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

16.00 SKELETON (Coppa del Mondo) – Gara mista a St. Moritz (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

16.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Mass start femminile a Otepaeae, 10 km (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

17.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile/femminile ad Aspen (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Discovery+)

19.30 SPEED SKATING – Europei a Tomaszow Mazowiecki, prima giornata (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 21.00; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 1, canale YouTube di ISU)

21.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile ad Aspen (diretta streaming su Discovery+, Rai Play Sport 2)