Quando gli sport invernali oggi: orari 3 gennaio, calendario gare, tv, streaming

Oggi sabato 3 gennaio ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile di Kranjska Gora, mentre il Tour de Ski di sci di fondo proseguirà con le sprint in tecnica classica in Val di Fiemme. Da non perdere la Tournée dei Quattro Trampolini per gli amanti del salto con gli sci: sarà il turno delle qualificazioni a Innsbruck.

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SCI ALPINO ALLE 10.00 E ALLE 13.00

La Coppa del Mondo di slittino sarà protagonista a Winterberg con le prime manche degli individuali e le gare di doppio, mentre a Sigulda ci sarà spazio per la Coppa del Mondo di bob. Da seguire anche lo slittino naturale (sport non olimpico, protagonisti i doppi a a Passeiertal) e lo sci freestyle con la prova di halfpipe a Calgary.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 3 gennaio), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 3 gennaio

08.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

10.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, prima manche (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

10.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.28 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

11.30 BOB (Coppa del Mondo) – Monobob femminile a Winterberg (diretta streaming sul canale di IBSF)

12.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, prima manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

12.15 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

13.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Kranjska Gora, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.12 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

13.48 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Sigulda, seconda manche (diretta streaming su Discovery+, canale di FIL Luge)

14.00 SLITTINO NATURALE – Doppio a Passeiertal (diretta streaming sul canale di FIL Luge)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS124 maschile a Innsbruck, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

14.45 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – Sprint in tecnica classica maschile/femminile in Val di Fiemme, tabellone finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN)

15.30 BOB (Coppa del Mondo) – Bob a 2 maschile a Winterberg (diretta streaming sul canale di IBSF)

18.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Halfpipe maschile/femminile a Calgary (diretta streaming su Discovery+)