Il campionato di serie A1 maschile si regala la conclusione più affascinante della prima parte di regular season con la sfida tra le due dominatrici del torneo. Nell’incontro di cartello della tredicesima giornata la Pro Recco riceve l’AN Brescia nel primo atto stagionale del Classico della pallanuoto italiana, match che mette in palio la conquista del primato solitario. Aleksandar Ivovic, leggenda della pallanuoto mondiale e dirigente dello Jadran Herceg Novi presenta il big match della Sciorba, esprime la sua valutazione sull’introduzione delle nuove regole e delinea le possibili prospettive del Settebello per l’imminente rassegna continentale. Nelle altre partite la Banco BPM Rari Nantes Savona sfida l’Iren Genova Quinto nel derby, la Ranieri Impiantistica Circolo Nautico Posillipo affronta la Roma Vis Nova e il Telimar ospita il Circolo Canottieri Ortigia nel derby siciliano. Nella sesta giornata del campionato di serie A2 maschile spiccano il derby ligure Rari Nantes Sori-Rari Nantes Camogli nel girone Nord e la sfida al vertice Waterpolo Palermo-Napoli Lions nel girone Sud.