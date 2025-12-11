️ VOLLEY NIGHT – Nuova Puntata con Josephine Obossa e Leandro Mosca!

⭐ Ospiti speciali: Josephine Obossa (UYBA Busto Arsizio) e Leandro Mosca (Vero Volley Monza)

Torna Volley Night, il talk show dedicato alla pallavolo italiana e internazionale, con una puntata imperdibile ricca di approfondimenti, analisi tecniche e grandi protagonisti del nostro volley!

In questa serata ospitiamo due atleti che stanno vivendo momenti cruciali delle loro carriere:

Josephine Obossa – l’opposta della UYBA Busto Arsizio, protagonista di una stagione straordinaria, esplosa definitivamente in Serie A1 e sempre più punto di riferimento della squadra. Con lei parleremo di crescita, ambizioni, ruolo nel club e prospettive future.

Leandro Mosca – il centrale della Vero Volley Monza, rientrato dopo un lungo infortunio e deciso a riconquistare la maglia azzurra. Condividerà sensazioni, obiettivi, emozioni del ritorno in campo e la voglia di ritagliarsi di nuovo un ruolo da protagonista nella SuperLega e nella Nazionale.

Conducono:

Simona Bastiani & Luciano De Gregorio

Talent & analisi tecnica:

Paolo Cozzi, ex centrale della Nazionale italiana

Laura Partenio, schiacciatrice e voce autorevole del volley femminile

Durante la puntata approfondiremo:

✔️ La stagione di UYBA e Monza

✔️ Il percorso di recupero di Mosca e il suo futuro in azzurro

✔️ L’evoluzione tecnica di Obossa e il suo impatto in Serie A1

✔️ Analisi tattiche, curiosità, retroscena e domande dal pubblico

Scrivi nei commenti le domande per i nostri ospiti!

Metti LIKE, attiva la campanella e ISCRIVITI al canale per non perdere le prossime puntate di Volley Night!

#VolleyNight #pallavolo #volley #JosephineObossa #LeandroMosca

#UYBABustoArsizio #VerovolleyMonza #Superlega #SerieA1volley

#volleyball #volleyitalia #nazionaleitaliana #intervistavolley

#volleynews #volleycommunity #sportitaly #volleyfans