️ VOLLEY NIGHT – Nuova Puntata con Josephine Obossa e Leandro Mosca!
⭐ Ospiti speciali: Josephine Obossa (UYBA Busto Arsizio) e Leandro Mosca (Vero Volley Monza)
Torna Volley Night, il talk show dedicato alla pallavolo italiana e internazionale, con una puntata imperdibile ricca di approfondimenti, analisi tecniche e grandi protagonisti del nostro volley!
In questa serata ospitiamo due atleti che stanno vivendo momenti cruciali delle loro carriere:
Josephine Obossa – l’opposta della UYBA Busto Arsizio, protagonista di una stagione straordinaria, esplosa definitivamente in Serie A1 e sempre più punto di riferimento della squadra. Con lei parleremo di crescita, ambizioni, ruolo nel club e prospettive future.
Leandro Mosca – il centrale della Vero Volley Monza, rientrato dopo un lungo infortunio e deciso a riconquistare la maglia azzurra. Condividerà sensazioni, obiettivi, emozioni del ritorno in campo e la voglia di ritagliarsi di nuovo un ruolo da protagonista nella SuperLega e nella Nazionale.
Conducono:
Simona Bastiani & Luciano De Gregorio
Talent & analisi tecnica:
Paolo Cozzi, ex centrale della Nazionale italiana
Laura Partenio, schiacciatrice e voce autorevole del volley femminile
Durante la puntata approfondiremo:
✔️ La stagione di UYBA e Monza
✔️ Il percorso di recupero di Mosca e il suo futuro in azzurro
✔️ L’evoluzione tecnica di Obossa e il suo impatto in Serie A1
✔️ Analisi tattiche, curiosità, retroscena e domande dal pubblico
