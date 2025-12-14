Volley femminile, i premi individuali del Mondiale per Club 2025: un’italiana incoronata MVP!

Scandicci ha vinto il Mondiale per Club 2025 di volley femminile, sconfiggendo Conegliano per 3-1 nella finale andata in scena a San Paolo (Brasile). Le toscane si sono imposte contro le Pantere e hanno conquistato il primo titolo iridato della loro storia, tra l’altro al loro debutto della competizione, e hanno messo le mani sul terzo trofeo internazionale dopo aver messo in bacheca una CEV Cup e una Challenge Cup (i due tornei minori a livello europeo alle spalle della Champions League).

Sono stati assegnati anche i premi individuali ed è stato selezionato il sestetto ideale (Dream Team). La miglior giocatrice del torneo (MVP) è Ekaterina Antropova: la bomber di Scandicci ha letteralmente fatto la differenza, dominando lo scontro diretto con Isabelle Haak nell’atto conclusivo. La bomber della nostra Nazionale, grande protagonista durante gli ultimi trionfali Mondiali in staffetta con Paola Egonu, è stata naturalmente premiata anche come miglior opposto.

Le nuove Campionesse del Mondo festeggiano anche altri due premi individuali con Maja Ognjenovic (miglior opposto) e Avery Skinner (miglior schiacciatrice). Tra le fila di Conegliano hanno portato a casa il riconoscimento Marina Lubian (miglior centrale) e Gabi (miglior schiacciatrice), mentre le altre due palme sono andate a giocatrici delle squadre brasiliane che si sono fronteggiate nella finalina per il terzo posto: Adenizia (centrale) e Brait (libero). Di seguito i premi individuali e il sestetto ideale del Mondiale per Club 2025 di volley femminile.

PREMI INDIVIDUALI MONDIALE PER CLUB VOLLEY 2025

MIGLIOR GIOCATRICE DEL TORNEO (MVP): Ekaterina Antropova (Scandicci)

MIGLIOR OPPOSTO: Ekaterina Antropova (Scandicci)

MIGLIOR PALLEGGIATRICE: Maja Ognjenovic (Scandicci)

MIGLIOR SCHIACCIATRICE #1: Gabi (Conegliano)

MIGLIOR SCHIACCIATRICE #2: Avery Skinner (Scandicci)

MIGLIOR CENTRALE #1: Marina Lubian (Conegliano)

MIGLIOR CENTRALE #2: Adenizia Ferreira Da Silva (Dentil Praia Clube)

MIGLIOR LIBERO: Camila de Paula Brait (Osasco Sao Cristovao Saude)