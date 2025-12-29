Max Verstappen: “Ci sono stati dei colloqui con altri team ma la Red Bull è per me una seconda famiglia”

La stagione di Max Verstappen è stata un continuo crescendo fino ad Abu Dhabi, dove l’olandese si è addirittura giocato la sua chance di vincere il titolo. Se il quattro volte campione del mondo ora è sicuro di proseguire la sua carriera in F1 in Red Bull è merito anche del rapporto che si è creato all’interno della scuderia di Milton Keynes.

Il rapporto tra squadra e pilota ha vissuto un momento di crisi nel 2024, superato grazie ad una stagione al di sopra delle aspettative. L’olandese però non si nasconde ed ha ammesso di aver avuto in passato colloqui con Toto Wolff per un possibile approdo in Mercedes. La decisione di continuare in Red Bull è stata però dettata dal non sentirsi pronto a lasciare quella che è per lui una seconda famiglia.

Come riportato infatti da formulapassion, il nativo di Hasselt ha così commentato la sua scelta: “Per me, non si tratta solo di F1. Ci sono molte cose che devono coincidere perché io possa cambiare team, penso ai ruoli futuri per esempio. Un ipotetico cambiamento sarebbe importante per me, perché Red Bull è sicuramente come una seconda famiglia, e non è facile da replicare”.

“Non cambio solo perché ho bisogno di una monoposto più veloce o di un ambiente diverso. Ci sono molte cose che riguardano la mia carriera in F1 e cose che faccio al di fuori della F1 che devono incastrarsi. Non mentirò. Di sicuro ci sono stati dei colloqui. Ma allo stesso tempo, è stato tutto molto amichevole e aperto. Niente di più”, ha poi concluso Verstappen.