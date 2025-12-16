Vela, World Sailing approva i nuovi format olimpici verso Los Angeles 2028. Tutte le novità principali

Dopo un lungo periodo di studio sono stati approvati nei giorni scorsi dal Council di World Sailing i nuovi format della vela in vista dei Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Rispetto alla prima proposta emersa negli ultimi mesi c’è stato un piccolo passo indietro per venire incontro alle esigenze degli atleti (che avevano contestato duramente la bozza preliminare delle nuove regole), ma la direzione intrapresa dalla Federazione Internazionale resta quella di accontentare le richieste del CIO e soprattutto dei broadcaster.

Questi nuovi format verranno provati già nei primi mesi del 2026 in occasione delle competizioni internazionali organizzate dalle varie classi olimpiche, in modo da fornire dei feedback importanti in attesa della decisione finale prevista entro il 31 maggio 2026. Massima attenzione in particolare alla struttura delle Medal Series, studiata sulla base delle indicazioni delle emittenti televisive (prevedibilità degli orari, aumentare il numero di atleti in corsa per le medaglie fino alla fine e semplificare la comprensione delle regate).

Uno dei punti cardine di questa riforma è proprio quello di eleggere sempre il Campione Olimpico all’ultimo giorno di gara, evitando situazioni già avvenute in passato con già atleti certi di salire sul gradino più alto del podio ancor prima della Medal Race (grazie al vantaggio accumulato in classifica nelle varie regate di flotta). World Sailing ha varato dunque due format, uno per le tavole (prima settimana dei Giochi, sede Long Beach) ed uno per le derive (settimana successiva, al porto di Los Angeles).

Kite e iQFoil avranno un format tutto sommato abbastanza simile a quello attuale, con tre giornate di Opening Series che serviranno a stabilire i dieci protagonisti della fase finale. La Medal Series sarà composta da un quarto di finale (singola regata), una semifinale (regata secca) ed una finale che vedrà partire i primi due classificati dell’Opening Series con una vittoria ciascuno rispetto alle zero dei due velisti provenienti dal turno precedente. Il primo a raggiungere due vittorie si aggiudicherà l’oro.

La rivoluzione più profonda riguarda invece Nacra 17, 470, 49er (maschile e femminile), ILCA 6 e ILCA 7, che avranno una Medal Series a dieci formata da due regate a punteggio singolo invece che da una sola a punteggio doppio come in passato. Attenzione però ad un dettaglio importante, perché i punti accumulati dopo l’Opening Series verranno adeguati per mantenere la competizione “equilibrata”. Se necessario, la classifica verrà infatti compressa seguendo due criteri sovrapposti: differenza massima di 9 punti tra i concorrenti (tra il 1° ed il 2°, tra il 2° ed il 3° e così via) e gap massimo di 18 punti tra il terzo posto e tutti i qualificati alla Medal Series dal quarto al decimo. L’obiettivo è quello di tenere almeno teoricamente in lotta per una medaglia tutti e dieci i finalisti.