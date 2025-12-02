Seguici su
Tennistavolo

Tennistavolo: si chiude la prima fase della Mixed Team World Cup. Le qualificate al secondo turno

La prima fase della Mixed Team World Cup 2025 di tennistavolo, in corso di svolgimento al Sichuan Gymnasium di Chengdu è andata ufficialmente in archivio. Ecco quali sono le squadre che proseguiranno l’avventura in terra cinese nel secondo “livello” del torneo iridato.

Gruppo 1
Cina
Hong Kong
Gruppo 2
Giappone
Croazia
Gruppo 3
Corea
Svezia
Gruppo 4
Germania
Francia

Seconda fase
Le 8 formazioni si sfideranno nei prossimi giorni l’una contro l’altra, fatta eccezione per i duelli già disputati nella prima fase, con i risultati andati in archivio che si “trasportano” anche in questo punto del torneo. Ogni squadra quindi avrà in agenda 6 sfide. Al termine di questa fase unica, solo le migliori 4 formazioni avanzeranno alle semifinali.

Queste le partite in programma mercoledì 3 dicembre: Cina-Croazia, Corea-Francia, Germania-Svezia e Giappone-Hong Kong

