Tennistavolo: Corea e Giappone vincono i derby asiatici nella Mixed Team World Cup

Le prime due giornate della fase iniziale della Mixed Team World Cup di tennistavolo, in corso di svolgimento a Chengdu, in Cina, sono andate in archivio. Ecco come sono andate le cose in questo lunedì 1° dicembre e come si sono sistemate le classifiche delle 4 pool.

Gruppo 1

Cina e Hong Kong fanno la voce grossa rispettivamente su Egitto e Cile: asiatiche dominanti. I cinesi mandano al tappeto 8-0 gli egiziani, mentre i cileni capitolano 8-2 contro Hong Kong.

Classifica Gruppo 1: Cina 4, Egitto 3, Hong Kong 3, Cile 2

Gruppo 2

Il Giappone si aggiudica l’interessante confronto di giornata contro l’India spuntandola 8-4, mentre la Croazia batte 8-3 l’Australia in un duello che ha mostrato tutta la forza della selezione balcanica.

Classifica Gruppo 2: Giappone 4, Croazia 4, India 2, Australia 2

Gruppo 3

Nell’attesissimo Corea-Taipei sono i coreani ad avere la meglio sui rivali, con lo score conclusivo di 8-6: a fare la differenza, in rimonta, le partite vinte da Kim Choi e Park Oh. Senza storia invece la serie fra Svezia e Stati Uniti, risolta per 8-0 dagli scandinavi.

Classifica Gruppo 3: Corea 4, Taipei 3, Svezia 3, USA 2

Gruppo 4

La Romania vola battendo 8-2 il Brasile, mentre nel confronto fra le scuole di Germania e Francia sono i teutonici a imporsi complessivamente con il punteggio di 8-4.

Classifica Gruppo 4: Germania 4, Francia 3, Romania 3, Brasile 2