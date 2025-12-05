Tennistavolo: Hong Kong di misura sulla Francia nella Mixed Team World Cup. Giappone e Cina ok

Altro giro e altra giornata di gare della seconda fase alla Mixed Team World Cup di tennistavolo, in corso di svolgimento a Chengdu, in Cina. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Il risultato più sofferto e importante è l’8-7 con cui Hong Kong ha battuto la Francia, in una serie tirata che alla fine ha visto la squadra asiatica battere quella transalpina grazie finale della coppia Chan/Wong, che si è imposta 2-1 sul duo Lebrun/Gauzy (12-14, 12-10, 11-8).

Tutto facile invece nelle altre gare in agenda per Giappone, 8-2 alla Corea, Cina, 8-4 alla Germania, e Croazia, 8-1 alla Svezia in un duello nel quale era in gioco l’onore per evitare l’ultimo posto nella classifica del maxi gruppo.

Questa al momento la classifica, con le prime quattro che si qualificheranno per le semifinali:

Cina, Giappone 10

Corea, Germania 8

Hong Kong 7

Francia 6

Croazia 6

Svezia 5

Le gare in programma sabato 6 dicembre: Svezia-Francia, Hong Kong-Croazia, Cina-Giappone, Corea-Germania, Cina-Svezia, Corea-Croazia, Germania-Hong Kong, Giappone-Francia. La seconda fase si completerà integralmente domani.