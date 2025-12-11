Tennista francese squalificato per 20 anni! Cos’ha fatto Quentin Folliot e l’indagine di ITIA

Pochi conosceranno Quentin Folliot, tennista francese con un passato da numero 488 del mondo e mai partecipe in prima linea sul circuito maggiore. Il transalpino ha giocato nei Challenger e nei tornei ITF, senza strabiliare più di tanto e senza lasciare grande ricordo di sé. Il classe 1998 ha giocato l’ultimo incontro ufficiale nel marzo 2024, quando perse la semifinale dell’ITF M25 di Maceio (Brasile) contro il padrone di casa Alves e poi venne sospeso per via cautalare. Nulla di memorabile insomma, ma il nome di questo giocatore è balzato agli onori della cronaca nella giornata odierna.

Il motivo è presto detto: l’ITIA (International Tennis Integrity Agency) ha inflitto a Quentin Folliot una squalifica di venti anni, poiché ritenuto figura chiave in una rete dedita alla manipolazione degli incontri. Il tennista è stato ritenuto colpevole di avere truccato alcune partite, ma anche di aver corrotto alcuni giocatori e avere ostacolo le indagini dell’agenzia. La squalifica scadrà il 16 maggio 2044 e l’atleta dovrà anche pagare una multa di 70.000 dollari, oltre a restituire i circa 44.000 dollari ottenuti in maniera illecita negli ultimi anni.

Il 26enne, che avrebbe anche accettato denaro per non impegnarsi al meglio con finalità legate alle scommesse, è il sesto atleta coinvolto in questa indagine, che in passato aveva interessato Lucas Bouquet, Enzo Rimoli, Paul Valsecchi, Luc Fomba e Jaimee Floyd-Angele. L’ITIA ha descritto Folliot come “un ingranaggio di un’organizzazione criminale più ampia, impegnata nel reclutamento di nuovi giocatori e nel tentativo di consolidare la corruzione nei circuiti professionistici”.