Quando ricomincia il tennis? Primi tornei ed esibizioni del 2026: attesa per la United Cup
Nell’anno solare 2026 la stagione ufficiale dei circuiti maggiori si aprirà già venerdì 2 gennaio, quando inizierà la United Cup, in programma tra Perth e Sydney, in Australia. A seguire scatterà anche il combined di Brisbane (WTA 500 ed ATP 250), che partirà domenica 4 per il torneo femminile e lunedì 5 per quello maschile.
Calendario settimanale classico con inizio lunedì 5, invece, per gli altri due tornei previsti nella prima settimana intera del nuovo anno, ovvero il WTA 250 di Auckland (Nuova Zelanda) e l’ATP 250 di Hong Kong (Hong Kong Cina). Tutti i tornei citati si concluderanno come al solito di domenica, l’11 gennaio.
La settimana successiva, nella quale dal 12 al 15 gennaio si disputeranno le qualificazioni degli Australian Open, andranno in scena anche il combined di Brisbane (WTA 500 ed ATP 250) ed i tornei ATP 250 di Auckland (Nuova Zelanda) e WTA 250 Hobart (Australia), che si concluderanno tutti sabato 17.
Nei giorni immediatamente antecedenti gli Australian Open 2026 di tennis, inoltre, si svolgeranno anche diversi incontri e tornei di esibizione in preparazione al primo torneo stagionale del Grand Slam: ad aprire le danze sarà Jannik Sinner, che sabato 10 gennaio sfiderà l’iberico Carlos Alcaraz a Seul, in Corea del Sud.
Nella settimana successiva si terrà, in contemporanea con le qualificazioni, l’Opening Week degli Australian Open, in cui sono previsti altri incontri con gli italiani protagonisti: martedì 13 gennaio Lorenzo Musetti sfiderà il tedesco Alexander Zverev, mentre venerdì 16 gennaio Jannik Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime.
Mercoledì 14 gennaio, inoltre, andrà in scena l’AO 1 Point Slam, con Sinner ancora protagonista, infine da martedì 13 a giovedì 15 gennaio si giocherà anche il Kooyong Classic, una serie di esibizioni che vedranno protagonisti anche gli azzurri Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini.
TORNEI ATP E WTA PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN
2-11 gennaio United Cup (Perth e Sydney, Australia)
4-11 gennaio WTA 500 Brisbane (Australia)
5-11 gennaio WTA 250 Auckland (Nuova Zelanda)
5-11 gennaio ATP 250 Brisbane (Australia)
5-11 gennaio ATP 250 Hong Kong (Hong Kong)
12-15 gennaio Qualificazioni Australian Open (Melbourne, Australia)
12-17 gennaio ATP 250 Adelaide (Australia)
12-17 gennaio ATP 250 Auckland (Nuova Zelanda)
12-17 gennaio WTA 500 Adelaide (Australia)
12-17 gennaio WTA 250 Hobart (Australia)
ESIBIZIONI PRIMA DEGLI AUSTRALIAN OPEN
10 gennaio: esibizione, Sinner-Alcaraz a Seul in Corea del Sud
13-15 gennaio: Kooyong Classic, esibizioni da definire di Musetti, Cobolli e Berrettini
13 gennaio: Opening Week Australian Open 2026, Musetti-Zverev
14 gennaio: AO 1 Point Slam, con Sinner
16 gennaio: Opening Week Australian Open 2026, Sinner-Auger-Aliassime