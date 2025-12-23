Calendario World Tennis Continental Cup 2025: orari, programma, tv, streaming

Shenzhen, in Cina, ospiterà, da venerdì 26 a domenica 28 dicembre, la World Tennis Continental Cup 2025: due squadre miste, il Team Europe ed il Team World, si contenderanno il titolo, che verrà assegnato dopo un totale di 10 sfide da disputarsi durante i tre giorni della manifestazione.

Il Team Europe sarà composto dall’italiano Flavio Cobolli, dal monegasco Valentin Vacherot, dall’elvetica Belinda Bencic e dalla polacca Iga Swiatek, mentre il Team World sarà formato dal russo Andrey Rublev, dal cinese Zhizhen Zhang, dalla kazaka Elena Rybakina e dalla cinese Xinyu Wang.

Venerdì 26 andranno in scena due singolari femminili, mentre sabato 27 e domenica 28 si giocheranno due singolari maschili, un singolare femminile ed un doppio misto. La diretta tv della World Tennis Continental Cup 2025 sarà fruibile su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX.

CALENDARIO WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025

Venerdì 26 dicembre

10.00 Cerimonia d’apertura

A seguire Belinda Bencic-Xinyu Wang

A seguire Iga Swiatek-Elena Rybakina

Sabato 27 dicembre

3.00 Flavio Cobolli-Zhizhen Zhang

A seguire Iga Swiatek-Xinyu Wang

Non prima delle 10.00 Valentin Vacherot-Andrey Rublev

A seguire Flavio Cobolli/Belinda Bencic-Zhizhen Zhang/Xinyu Wang

Domenica 28 dicembre

3.00 Valentin Vacherot-Zhizhen Zhang

A seguire Belinda Bencic-Elena Rybakina

Non prima delle 10.00 Flavio Cobolli-Andrey Rublev

A seguire Valentin Vacherot/Iga Swiatek-Andrey Rublev/Elena Rybakina

A seguire Cerimonia di chiusura

PROGRAMMA WORLD TENNIS CONTINENTAL CUP 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Tennis

Diretta streaming: in abbonamento su Tennis TV, Sky Go e NOW