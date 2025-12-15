Taekwondo: bella l’Italia vista agli Europei U21, miglioramento evidente rispetto al 2024. E siamo ancora all’inizio

Una trasferta decisamente positiva per i colori azzurri. La Nazionale italiana di taekwondo saluta con estrema soddisfazione i Campionati Europei 2025 riservati alla categoria Under 21 andati in scena lo scorso settimana sul tatami di Pristina, in Kosovo.

Nei quattro giorni di competizioni, i nostri portacolori fatta eccezione per la giornata di sabato sono sempre arrivati fino alla fine del programma, ottenendo numerosi metalli. Anna Frassica in tal senso ha ottenuto l’oro nella categoria -53 g femminile, prestigioso risultato che si somma ai titoli continentali ottenuti da Abderrahman Touiar nei -54 kg , da Ludovico Iurlaro nei -63 kg e di Mattia Molin nella +80 kg.

Da segnalare inoltre l’argento di Giulia Galiero ed il bronzo di Elisa Bertagnin nella prova dedicata ai -46 kg, traguardi che hanno portato il bottino della spedizione a sei medaglie complessive, un numero totale inferiore soltanto al Paese più attrezzato del lotto, la Turchia, leader assoluta con 15 metalli (cinque ori, quattro argenti, sei bronzi).

Uno step dunque importante per la compagine azzurra (l’anno scorso fermatasi a quota 4 medaglie), frutto di un lavoro oculato da parte dello staff tecnico, particolarmente abile nel decidere di non dare troppa importanza alla rassegna iridata affidandosi solo allo scenario del Vecchio Continente, comunque molto competitivo. Ed il meglio deve ancor venire.