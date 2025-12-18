CalcioSport in tv
Su che canale vedere stasera in tv Napoli-Milan, Supercoppa Italiana 2025: orario semifinale, programma, streaming
Tre partite per decidere chi si aggiudicherà il successo. La sfida tra la detentrice del titolo tricolore e la finalista della scorsa edizione della Coppa Italia inaugura l’evento che assegna il primo trofeo stagionale. Nella prima semifinale di Supercoppa Italiana il Napoli sfida il Milan a Riad.
L’incontro si disputerà questa sera allo stadio King Saud University Stadium con orario di inizio fissato alle ore 20:00. Chi passa si qualifica per la finale di lunedì 22 dicembre contro la vincente del confronto Bologna-Inter in programma domani alla stessa ora. In caso di parità al termine dei novanta minuti si procederà alla battuta dei calci di rigore.
I rossoneri, detentori del titolo grazie alla vittoria ottenuta nella finale dello scorso anno sull’Inter, sono reduci dal pareggio interno con il Sassuolo, mentre addirittura peggio hanno fatto i partenopei, sconfitti di misura dall’Udinese dopo una prestazione ampiamente al di sotto degli abituali standard di rendimento.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Napoli-Milan, semifinale valida per la Supercoppa Italiana 2025 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. OA Sport vi fornirà la cronaca del match immediatamente dopo il fischio finale dell’incontro.
CALENDARIO NAPOLI-MILAN SUPERCOPPA ITALIANA
Giovedì 18 dicembre
Ore 20.00 Napoli-Milan – Diretta tv su Italia 1 e diretta streaming su sportmediaset.it
PROGRAMMA NAPOLI-MILAN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Italia 1
Diretta streaming: Sportmediaset.it e Mediaset Infinity
Diretta Live testuale: non prevista