Su che canale vedere in tv Virtus Bologna-Olympiacos oggi, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Santo Stefano d’impegni per la Virtus Bologna in Eurolega. La squadra allenata da Dusko Ivanovic riceve l’Olympiacos, la qual cosa per il coach serbo è anche un po’ un derby. E non potrebbe essere altrimenti, dato che nella stagione 2014-2015 allenava il Panathinaikos.

Sfida dal chiaro aspetto di ricerca di un assetto nella zona play-in tanto per l’una quanto per l’altra squadra: le V nere sono molto difficili da battere tra le mura amiche, mentre all’Olympiacos serve girare in qualche modo una stagione che finora è stata meno nelle aspettative. Tante, oltretutto, le assenze: fuori per la stagione Keenan Evans, fino a gennaio Tyson Ward e a lungo Moustapha Fall. Recuperato Morris, dubbi Vezenkov e McKissic. Per le V nere ritorna Brandon Taylor, mentre restano i dilemmi su Vildoza e Jallow non schierati contro Brescia.

Il match tra Virtus Bologna e Olympiacos vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO VIRTUS BOLOGNA-OLYMPIACOS OGGI

Venerdì 26 dicembre

Ore 20:30 Virtus Bologna-Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport