Sport in tv oggi (mercoledì 31 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 31 dicembre ci aspetta una giornata ricca di sport. L’anno ci saluterà con i due abituali eventi di atletica su strada: la BOclassic a Bolzano con la presenza di Nadia Battocletti e la We Run Rome nella Capitale. Gli appassionati delle discipline invernali potranno divertirsi con il Tour de Ski (spazio alle 5 km mass start a Dobbiaco) e la Tournée dei Quattro Trampolini (qualificazioni a Garmisch), senza dimenticarsi della Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile.

Ad arricchire il piatto di San Silvestro ci sarà anche il calcio con i quattro incontri validi per la fase a gironi della Coppa d’Africa (Guinea Equatoriale -Algeria e Sudan-Burkina Faso alle 17.00, Gabon-Costa d’Avorio e Mozambico-Camerun alle 20.00), senza dimenticarsi di NBA e NHL. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 31 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 31 dicembre

11.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 5 km mass start in tecnica libera maschile a Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

12.50 ATLETICA – BOclassic a Bolzano, gara maschile sui 10 km (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS142 femminile a Garmisch, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

13.30 ATLETICA – BOclassic a Bolzano, gara femminile sui 5 km (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.00 ATLETICA – We Run Rome a Roma, gara maschile/femminile sui 10 km (non è prevista diretta tv/streaming)

14.30 SCI DI FONDO (Tour de Ski) – 5 km mass start in tecnica libera femminilea Dobbiaco (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.00 SALTO CON GLI SCI (Tournée dei Quattro Trampolini) – HS142 maschile a Garmisch, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)

16.25 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Neom-Al Ittihad (diretta streaming su Como Tv)

17.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Due partite: Guinea Equatoriale-Algeria, Sudan-Burkina Faso (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

18.30 CALCIO (Saudi Pro League araba) – Al Kholood-Al Hilal (diretta streaming su Como Tv)

18.30 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Washington Capitals-New York Rangers (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – Charlotte Hornets-Golden State Warriors (diretta streaming su NBA League Pass)

20.00 CALCIO (Coppa d’Africa) – Due partite: Gabon-Costa d’Avorio, Mozambico-Camerun (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.it)

21.00 BASKET (NBA) – Due partite: Atlanta Hakws-Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers-Orlando Magic (diretta streaming su NBA League Pass)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Vegas Golden Knights-Nashville Predators (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns (diretta streaming su NBA League Pass)

22.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Due partite: Anaheim Ducks-Tampa Bay Lightning-San José Sharks-Minnesota Wild (diretta streaming su DAZN)

LA DIRETTA LIVE DEL TOUR DE SKI ALLE 11.30 E ALLE 14.30

LA DIRETTA LIVE DELLA BOCLASSIC DALLE 12.50

LA DIRETTA LIVE DELLA TOURNÉE DEI QUATTRO TRAMPOLINI ALLE 16.00