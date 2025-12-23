Sport in tv oggi (martedì 23 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 23 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tanto basket e volley quest’oggi, nell’approssimarsi al Natale. L’Eurolega terranno banco e l‘Olimpia Milano vorrà farsi valere in quest’altra giornata di incontri della massima competizione continentale per club. La compagine meneghina affronterà in trasferta la formazione di Dubai.

Nella pallavolo, sarà tempo della terza giornata del girone di ritorno della Regular Season del campionato femminile. Tante sfide di grande rilievo tra le formazioni più blasonate del Bel Paese, lo spettacolo non mancherà di certo. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 23 dicembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Martedì 23 dicembre

13.30 Freccette, Mondiali 2025: giorno 13 (sessione 1) – Diretta streaming su DAZN.

13.35 Ciclocross, Superprestige Heusden-Zolder 2025: prova femminile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

15.05 Ciclocross, Superprestige Heusden-Zolder 2025: prova maschile – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+ e su DAZN.

17.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Dubai vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

18.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Fenerbahce vs Barcellona – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Chieri ’76 vs Novara – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Chemnitz vs Besiktas – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Zalgiris Kaunas vs Panatinaikos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Bayern vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.00 Freccette, Mondiali 2025: giorno 13 (sessione 2) – Diretta streaming su DAZN.

20.00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Vallefoglia vs Vero Volley – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.

20.00 Basket, Eurolega 2025-2026: Valencia vs Baskonia – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Bergamo vs UYBA Busto Arsizio – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Conegliano vs San Giovanni – Diretta streaming su DAZN su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Macerata vs Firenze – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Monviso vs Perugia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Scandicci vs Cuneo – Diretta streaming su VBTV.

20.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Lyon-Villeurbanne vs Anadolu Efes – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.45 Basket, Eurolega 2025-2026: Paris vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.